Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως πολιτείες και πόλεις δε θα λάβουν χρηματοδότηση προκειμένου να προετοιμαστούν για φυσικές καταστροφές, εάν επιλέξουν να μποϊκοτάρουν ισραηλινές εταιρείες, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε μία υπηρεσία.

Οι πολιτείες πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι δε θα διακόψουν «εμπορικές σχέσεις ειδικά με ισραηλινές επιχειρήσεις», προκειμένου να λάβουν χρήματα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας προς τους δικαιούχους.

Ο όρος αφορά τουλάχιστον 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στα οποία βασίζονται οι πολιτείες προκειμένου να καλύψουν εξοπλισμούς έρευνας και διάσωσης, έκτακτους μισθούς διευθυντών και εφεδρικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων δαπανών, σύμφωνα με 11 γνωμοδοτήσεις επιχορηγήσεων της υπηρεσίας, που περιήλθαν στη γνώστη του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ κάνει χρήση ομοσπονδιακών κονδυλίων ρουτίνας προκειμένου να προωθήσει το πολιτικό μήνυμά της σε πολιτειακό επίπεδο.

Τον Ιούλιο, η FEMA έκανε γνωστό πως θα ζητηθεί από τις αμερικανικές πολιτείες να ξοδέψουν μέρος των ομοσπονδιακών κονδυλίων τους για την πρόληψη της τρομοκρατίας στο να βοηθούν την κυβέρνηση να συλλαμβάνει μετανάστες, μια προτεραιότητα της διοίκησης Τραμπ.

Η αξίωση αυτή υπέρ του Ισραήλ στοχεύει το κίνημα Boycott, Divestment, Sanctions- BDS (Μποϊκοτάζ- Εκποίηση- Κυρώσεις), μια εκστρατεία που έχει σχεδιαστεί για να ασκήσει οικονομική πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να τερματίσει την κατοχή του στα παλαιστινιακά εδάφη. Οι υποστηρικτές της εκστρατείας αυτής ύψωσαν περαιτέρω τις φωνές τους το 2023, αφού η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ και το Ισραήλ εισέβαλε ως απάντηση στη Γάζα.

«Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ θα εφαρμόσει όλους τους νόμους και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσων σχετίζονται με το κίνημα BDS, το οποίο βασίζεται ρητά στον αντισημιτισμό», δήλωσε μια εκπρόσωπος Τύπου της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, σε μια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

