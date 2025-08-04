Περισσότεροι από δώδεκα Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν υπογράψει μια επιστολή που προτρέπει την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος και τουλάχιστον ένας βουλευτής σχεδιάζει να καταθέσει ψήφισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους, τονίζει δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios.

Η ενταντικοποίηση προσπαθειών υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους οδηγείται και από την έντονη δυσαρέσκεια βουλευτών για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ακόμα και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι και ένθερμα φιλοϊσραηλινοί Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν εντείνει την κριτική τους προς την ισραηλινή κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες, σε απάντηση στις αυξανόμενες ενδείξεις για λιμό στη Γάζα.

«Αυτή η τραγική στιγμή ανέδειξε για τον κόσμο την εδώ και καιρό ανάγκη αναγνώρισης παλαιστινιακής αυτοδιάθεσης, ανάγκη που παραμένει ανεκπλήρωτη για καιρό», υπογραμμίζει η επιστολή που απευθύνεται προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με αντίγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Axios.

Οι βουλευτές επισημαίνουν την πρόσφατη δέσμευση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης σε συνεδρίαση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, κίνηση που ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο επέκρινε έντονα.

Η επιστολή έρχεται εν μέσω κινήσεων για αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, κυρίως από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Ωστόσο, κρίνεται απίθανο οι ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτό, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ είναι στενός σύμμαχος του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

