Τα ουκρανικά στρατεύματα στην πρώτη γραμμή του μετώπου στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο πολεμούν ενάντια σε ξένους «μισθοφόρους» από πολλές χώρες δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επίσκεψή στις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται την περιοχή.

«Σήμερα, βρέθηκα με όσους υπερασπίζονται τη χώρα μας στην κατεύθυνση του Βοβτσάνσκ - τους πολεμιστές του 17ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού της 57ης Ταξιαρχίας που πήρε το όνομά του από τον Κις Οταμάν Κοστ Χορντιένκο», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

«Μίλησα με τους διοικητές για την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, την άμυνα του Βοβτσάνσκ και τη δυναμική των μαχών. Επίσης, ασχοληθήκαμε συγκεκριμένα με τα ζητήματα των προμηθειών και της ανάπτυξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της στρατολόγησης και της άμεσης χρηματοδότησης των ταξιαρχιών», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχίζοντας τόνισε ακόμη ότι «οι πολεμιστές μας σε αυτόν τον τομέα αναφέρουν τη συμμετοχή μισθοφόρων από την Κίνα, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν και αφρικανικές χώρες στον πόλεμο. Θα ανταποκριθούμε».

Καταλήγοντας ο Ζελένσκι ανέφερε ότι απένειμε μετάλλια στους Ουκρανούς που υπερασπίζονται το Βοβτσάνσκ. «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ που αγωνίζεστε, που υπηρετείτε το κράτος σας και τον ουκρανικό λαό και που στηρίζετε ο ένας τον άλλον», κατέληξε.

Kharkiv region. I met with the warriors of the 92nd Separate Assault Brigade named after Ivan Sirko. The fighters are holding a difficult section of the front – Lyptsi. I spoke with the commanders. The defense along their line of responsibility, the training of the warriors,… pic.twitter.com/OiOBPjHMxH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025

Πηγή: skai.gr

