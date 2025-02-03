Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε και πάλι τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν και πάλι το Σαββατοκύριακο τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία αφού είχαν διακοπεί για λίγο τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επανεξέταζε την πολιτική της απέναντι στο Κίεβο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.



Οι αποστολές ξεκίνησαν ξανά αφού ο Λευκός Οίκος απέσυρε την αρχική του θέση να σταματήσει κάθε βοήθεια προς την Ουκρανία, ανέφεραν δύο πηγές.

Υπάρχουν ομάδες εντός της κυβέρνησης που διαφωνούν σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να βοηθούν την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου με αμερικανικά όπλα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.



Πηγή: skai.gr

