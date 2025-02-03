Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε απόψε να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα πάνω από το 10% που επέβαλε το Σάββατο, προαναγγέλλοντας ότι «θα μιλήσει με την Κίνα» πιθανότατα εντός των επόμενων 24 ωρών.

Περιέγραψε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα ως την «εναρκτήρια ομοβροντία» στην προσπάθειά του για να επιφέρει μεγαλύτερη ισορροπία στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Από αύριο Τρίτη αναμένεται να προστεθούν δασμοί ύψους 10% στους ήδη υπάρχοντες για τα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα.

Για τον Καναδά, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η χώρα αυτή «δεν συμπεριφέρεται σωστά» στις ΗΠΑ και τόνισε: «Δεν χρειαζόμαστε καναδέζικα αυτοκίνητα, ξυλεία, αγροτικά προϊόντα».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι είχε σήμερα μια «καλή συνομιλία» με την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούδια Σεϊνμπάουμ για τους δασμούς, ότι είναι αποφασισμένος να σταματήσει τη διακίνηση φαιντανύλης στις ΗΠΑ και ότι σχεδιάζει μια «μεγάλη διαπραγμάτευση» με το Μεξικό.

Όσον αφορά τον Παναμά, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση», όμως η χώρα αυτή συμφώνησε σε «κάποια πράγματα» αφού την απείλησε κατ’ επανάληψη ότι θα θέσει υπό τον έλεγχό του τη Διώρυγα. Όπως είπε ο Τραμπ, πρόκειται να μιλήσει τηλεφωνικά με «Παναμέζους αξιωματούχους» την Παρασκευή.

Η Διώρυγα κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα και παραδόθηκε στις αρχές του Παναμά το 1999.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

