Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει δραστικές περικοπές στη χρηματοδότηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Συνεχίζει τις μαζικές κρατικές περικοπές η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θέτοντας στο στόχαστρο αυτή τη φορά τις δαπάνες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από το Κογκρέσο να περικόψει σχεδόν στο μισό τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών και της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του POLITICO.

Η πρόταση για το δημοσιονομικό έτος 2026 προβλέπει τη διάθεση 28,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Υπουργείο Εξωτερικών και την USAID, από 54,4 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν εγκριθεί για το 2025. Σε αυτό περιλαμβάνονται περικοπές που απαιτεί το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου. Η πρόταση λαμβάνει επίσης υπόψη τη διάλυση της USAID με τα εναπομείναντα προγράμματά της να βρίσκονται σε διαδικασία ενσωμάτωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η πρόταση θα καταργήσει ή θα περικόψει σημαντικά πολυάριθμα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προωθούν τη δημοκρατία, υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, καταπολεμούν τη διακίνηση ναρκωτικών και συνδράμουν στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ.

Οι δαπάνες για τα παγκόσμια προγράμματα υγείας ενδέχεται να μειωθούν κατά περίπου 50%, ενώ η χρηματοδότηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των προσφύγων θα μειωθεί στο μισό και θα χρησιμοποιείται μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει δεκάδες αμερικανικά διπλωματικά γραφεία ανά τον κόσμο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο αυτών των εκτεταμένων προσπαθειών περικοπής του διπλωματικού προϋπολογισμού. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται πρεσβείες των ΗΠΑ στη Νότια Αφρική και στο Σαχέλ, προξενεία στην Ευρώπη και αρκετές πρεσβείες στην Ωκεανία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Το έγγραφο του προϋπολογισμού δείχνει επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε «ακυρώσεις» (rescissions) —δηλαδή κονδύλια που το Υπουργείο αποφάσισε να μην δαπανήσει και να επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το έγγραφο αυτό είναι διαφορετικό από το σχέδιο αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών που αναμένεται σύντομα να υποβληθεί στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB).

Δεν είναι σαφές εάν θα υλοποιηθεί η πρόταση καθώς είναι πιθανό ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να επιμείνει, παρά τις απαιτήσεις του OMB, στη διατήρηση ορισμένων από τα προγράμματα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ωστόσο, η Ρέιτσελ Κόλεϊ, εκπρόσωπος του OMB, δήλωσε: «Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση».

Ακόμη και αν όλες οι περικοπές περιληφθούν στην επίσημη πρόταση προϋπολογισμού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το οικονομικό έτος 2026, το Κογκρέσο έχει αγνοήσει στο παρελθόν τέτοιες προτάσεις του Λευκού Οίκου και έχει καταρτίσει δικό του σχέδιο.

Ωστόσο, η πρόταση στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, οι οποίες επικεντρώνονται πρωτίστως στη συρρίκνωση του μεγέθους και των δαπανών του κράτους. Από νωρίς, η κυβέρνηση είχε κινηθεί δραστικά για τη μείωση των δαπανών για εξωτερική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής διάλυσης της USAID, παρά την επιμονή των Δημοκρατικών βουλευτών ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμφωνία του Κογκρέσου.

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών και της USAID αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς προϋπολογισμού που εποπτεύει το Κογκρέσο, αν και υπάρχουν και κάποια συναφή προγράμματα σε άλλες υπηρεσίες. Δεν είναι σαφές τι προβλέπεται για αυτά τα υπόλοιπα προγράμματα.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος θα ζητήσει σύντομα από το Κογκρέσο να ακυρώσει 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν ήδη εγκριθεί για την εξωτερική βοήθεια, τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα και άλλα προγράμματα.

Το Κογκρέσο αναμένεται να λάβει αυτό το αίτημα για τις λεγόμενες «ακυρώσεις» (rescissions) όταν οι νομοθέτες επιστρέψουν από τις διακοπές των δύο εβδομάδων μέσα στον μήνα. Για να ακυρωθεί η χρηματοδότηση, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος με απλή πλειοψηφία.

Το πακέτο του Λευκού Οίκου αναμένεται να στοχεύσει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών, της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (Corporation for Public Broadcasting), του Ινστιτούτου Ειρήνης των ΗΠΑ (U.S. Institute of Peace) και άλλων προγραμμάτων.

Πηγή: skai.gr

