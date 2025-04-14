Εξι νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα σε συνοικία Αλ Τουφά

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια σπιτιού, στη συνοικία Αλ Τουφά της πόλης της Γάζας, το οποίο βομβαρδίστηκε το απόγευμα από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με γιατρούς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, αναφέρουν παλαιστινιακά δημοσιεύματα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) σχολίασαν πως θα διερευνήσουν τις αναφορές για το περιστατικό.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, τουλάχιστον 50.983 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

