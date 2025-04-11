Μεγάλη μείωση στο επιστημονικό μπάτζετ της NASA προβλέπεται στον αρχικό προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Λευκός Οίκος στο Κογκρέσο. Αν εγκριθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, αποστολές πολλών δισεκατομμυρίων θα τερματιστούν και ενδεχομένως να ανατραπεί συνολικά το πλάνο της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Το σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο εστάλη στη NASA από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, προβλέπει για τη Διεύθυνση Επιστημονικής Αποστολής της NASA 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που ο σημερινός προϋπολογισμός της αγγίζει τα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές.

Ο προϋπολογισμός της NASA για την αστροφυσική, λόγου χάρη, θα δεχτεί τεράστιο πλήγμα, πέφτοντας από περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, σε 487 εκατομμύρια δολάρια. Η πλανητική επιστήμη θα δει μια πτώση από 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και Webb - τα οποία αναζητούν εξωγήινη ζωή στο βαθύ Διάστημα - θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται βάσει της πρότασης. Ωστόσο, κανένα άλλο τηλεσκόπιο δεν θα χρηματοδοτηθεί. Αυτό περιλαμβάνει και το διαστημικό τηλεσκόπιο Roman Nancy Grace, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μελετά μακρινούς γαλαξίες και μακρινούς πλανήτες από ένα τροχιακό φυλάκιο περίπου ένα εκατομμύριο μίλια από τη Γη. Το υλικό του Roman δοκιμάζεται στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA στο Greenbelt του Μέριλαντ. Το Roman έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026, αλλά πλέον η λειτουργία του τίθεται σε αμφιβολία.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, γνωστό ως «επιστροφή», είναι ένα βήμα στη διαδικασία με την οποία ο πρόεδρος στέλνει στο Κογκρέσο αίτημα προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Το Κογκρέσο έχει τη «δύναμη» και μπορεί να διασώσει προγράμματα που στοχεύουν να τερματιστούν από τον Λευκό Οίκο.

