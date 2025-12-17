Οι εισαγγελείς δήλωσαν την Τρίτη ότι σχεδιάζουν να απαγγείλουν κατηγορίες για φόνο, στο νεότερου γιο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ και πολιτικού ακτιβιστή Ρομπ Ράινερ, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι για να σκοτώσει τους γονείς του στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Νικ Ράινερ, 32 ετών, συνελήφθη αρκετές ώρες αφότου τα πτώματα του πατέρα του, ηθοποιού-σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και της μητέρας του, φωτογράφου-παραγωγού Μισέλ Ράινερ, 70 ετών, εντοπίστηκαν στο σπίτι του ζευγαριού την Κυριακή το απόγευμα.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες οδήγησαν τους ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών στον Ράινερ, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί ερευνητές παρέδωσαν την υπόθεση στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες την Τρίτη και ο εισαγγελέας Νάθαν Χόχμαν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού θα κατατεθούν επίσημα στο δικαστήριο εναντίον του Νικ Ράινερ αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο Χόχμαν δήλωσε ότι οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή θανατική ποινή, ωστόσο οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή του δράστη.

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι στις δολοφονίες χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα ή/και τις συνθήκες των δολοφονιών.

Συνέντευξη τύπου του Εισαγγελέα του Λος Άντζελες, Νάθαν Χόχμαν, σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στο Λος Άντζελες

Μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι ο Νικ Ράινερ εθεάθη να μαλώνει με τους γονείς του το Σάββατο το βράδυ σε εορταστικό πάρτι που διοργάνωσε ο κωμικός Κόναν Ο'Μπράιεν.

Ο Νικ Ράινερ, ο μικρότερος από τους δύο γιους των Ράινερ και μεσαίο τους παιδί, είχε μιλήσει δημόσια για τον πολυετή αγώνα του με την κατάχρηση ουσιών και την έλλειψη στέγης. Παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση σε φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες από τότε που κατηγορήθηκε ως ύποπτος για φόνο την Κυριακή το βράδυ.

Ο διακεκριμένος δικηγόρος υπεράσπισης του Λος Άντζελες, Άλαν Τζάκσον, που εκπροσωπεί τον Ράινερ, δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν έχει ακόμη λάβει ιατρική έγκριση για την αρχική του εμφάνιση στο δικαστήριο την Τρίτη, αλλά πιθανότατα θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου την Τετάρτη.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Ρομπ Ράινερ, από αριστερά, η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, η Ρόμι Ράινερ, ο Νικ Ράινερ, η Μαρία Γκιλφίλαν και ο Τζέικ Ράινερ φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας «Spinal Tap II: The End Continues» την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στο Egyptian Theatre Hollywood στο Λος Άντζελες

