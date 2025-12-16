Οι Ομπάμα θα συναντούσαν τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ το βράδυ του φόνου τους

Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είχαν κανονίσει να συναντήσουν τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ, το βράδυ που το ζευγάρι βρέθηκε δολοφονημένο.

Την αποκάλυψη έκανε η πρώην πρώτη κυρία τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!».

Η Μισέλ Ομπάμα ανέφερε ότι διατηρούσαν στενή φιλία με το ζευγάρι και τους χαρακτήρισε «από τους πιο αξιοπρεπείς και θαρραλέους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσει κανείς».

«Θεέ μου… τους γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επρόκειτο να τους δούμε εκείνο το βράδυ — χθες το βράδυ. Και τότε μάθαμε τα νέα», είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων και πρόσθεσε πως οι Ράινερ νοιάζονταν για την οικογένειά τους, νοιάζονταν για αυτή τη χώρα, τη δικαιοσύνη και την ισότητα.

Michelle Obama revealed to Jimmy Kimmel that she and Barack had planned to meet with director Rob Reiner and his wife, Michele, the night they were killed. 💔 pic.twitter.com/YNJaWP2cAW — New York Post (@nypost) December 16, 2025

«Αυτή είναι η αλήθεια. Τους γνώριζα προσωπικά».

Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 68χρονη σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί από μαχαιριές στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, την Κυριακή.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, ο γιος τους, Νικ Ράινερ , συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία τους. Κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ζευγαριού.

«Η Μισέλ και εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό χαμό του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ», ανέφερε. «

Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μάς χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες στην οθόνη. Πίσω όμως από κάθε ιστορία υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων και μια δια βίου δέσμευση να μετατρέπει αυτή την πίστη σε πράξη. Μαζί, έζησαν μια ζωή με σκοπό. Θα τους θυμόμαστε για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι τους αγάπησαν».

Πηγή: skai.gr

