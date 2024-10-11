Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε για δεύτερη φορά εξηγήσεις από την πλατφόρμα Temu που θεωρείται ότι δε λαμβάνει επαρκή μέτρα για την πώληση παράνομων ή εν δυνάμει επικίνδυνων προϊόντων.

Είναι η δεύτερη φορά που η Κομισιόν θέτει γραπτές ερωτήσεις στην κινεζική πλατφόρμα για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της για την προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Αν και οι αιτήσεις για την παροχή εξηγήσεων δεν αποτελεί ακόμη επίσημη προειδοποίηση, είναι το πρώτο στάδιο που μπορεί να οδηγήσει στην έναρξη επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει και στην επιβολή σοβαρών κυρώσεων αν αποδειχθούν οι κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ζήτησε σήμερα από την Temu να περιγράψει τα μέτρα που έχει λάβει για να αντιμετωπίσει «την παρουσία και την επανεμφάνιση εμπόρων που πωλούν παράνομα προϊόντα» στην κινεζική πλατφόρμα.

Ζητά επίσης να πληροφορηθεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό «των κινδύνων που συνδέονται με την προστασία των καταναλωτών, την δημόσια υγεία και ευημερία των χρηστών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ψηφιακός χωροφύλακας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ζητά επίσης «λεπτομέρειες για τα συστήματα σύστασης (Recommender Systems) του Temu και τους κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών».

Η πλατφόρμα έχει προθεσμία μέχρι τις 21 Οκτωβρίου για να απαντήσει. Η Κομισιόν θα αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις της αφού αξιολογήσει τις απαντήσεις.

Στις 28 Ιουνίου η Κομισιόν απηύθυνε τις πρώτες ερωτήσεις στο Temu σχετικά με τα μέσα που έχει εφαρμόσει για να επιτρέψει την επισήμανση των παράνομων προϊόντων.

Άλλες ερωτήσεις αφορούν τα σκοτεινά μοτίβα (dark pattern) που επιτρέπουν την χειραγώγηση της συμπεριφοράς των πελατών ώστε να παρακινηθούν να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα, την προστασία των ανηλίκων, την διαφάνεια των συστημάτων σύστασης των προϊόντων ή την ιχνηλάτηση των πωλητών στις πλατφόρμες αυτές.

Η πλατφόρμα Temu, που γνωρίζει μεγάλη διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω της στρατηγικής των εξαιρετικά χαμηλών τιμών, είναι η διεθνής εκδοχή του κινεζικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo, που δημιουργήθηκε το 2015. Προτείνει μία τεράστια επιλογή προϊόντων σε εξευτελιστικές τιμές: ρούχα, παιγνίδια, διακόσμηση, εργαλεία, γκάτζετ...

Η Temu συγκεντρώνει 75 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να υπαχθούν στο ενισχυμένο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η κινεζική πλατφόρμα έχει κατηγορηθεί από ενώσεις καταναλωτών για την εφαρμογή τεχνικών χειραγώγησης των χρηστών και παραβίαση πολλών κανόνων της DSA. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Temu χρησιμοποιεί τεχνικές όπως τα σκοτεινά μοτίβα (dark patterns) για να παρακινήσει τους πελάτες να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) που κατέθεσε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από τον Φεβρουάριο, η DSA επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ανάμεσά τους και η Temu, για την καλύτερη προστασία των χρηστών έναντι παράνομου περιεχομένου.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τις παραπλανητικές διεπαφές (interfaces) και επιβάλλει αυξημένους κανόνες διαφάνειας για τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την στόχευση των χρηστών. Υποχρεώνει σε έλεγχο της ταυτότητας των πωλητών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και σε αποβολή των υπότροπων παραβατών.

Η Temu, όπως και οι 23 άλλες μεγάλες πλατφόρμες που υπόκεινται στους ενισχυμένους ευρωπαϊκούς ελέγχους, είναι πλέον υποχρεωμένη να αναλύει τους κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες της και να θέτει σε εφαρμογή μέσα για την αντιμετώπισή τους. Η ανάλυση αυτή θα εξετάζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του ψηφιακού χωροφύλακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο τέλος του Σεπτεμβρίου, έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Γερμανία, ζήτησαν από την Κομισιόν να σφίξει τα λουριά στην Temu.

«Κάθε μέρα, εκατοντάδες χιλιάδες πακέτα φθάνουν εδώ, κυρίως από την Κίνα, με εμπορεύματα που δεν τηρούν τους κανόνες της ευρωπαϊκής αγοράς», είχε καταγγείλει πρόσφατα ο γερμανός υφυπουργός Οικονομίας Σβεν Γκίγκολντ σε σύνοδο των ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.