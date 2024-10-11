Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα μεταβεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλγκανγκ Μπύχνερ.

Στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκονται οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, διμερείς και οικονομικές σχέσεις, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν κατά την διάρκεια της συνάντησης θα τεθεί και το ζήτημα του επαναπατρισμού Τούρκων αιτούντων άσυλο από την Γερμανία, ο κ. Μπύχνερ περιορίστηκε να δηλώσει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται σε εντατικές εμπιστευτικές συνομιλίες με χώρες προέλευσης μεταναστών για την βελτίωση των επιλογών επιστροφής. «Και στο θέμα της μετανάστευσης η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος της Γερμανίας», τόνισε.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε επίσης να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το εάν η γερμανική κυβέρνηση θα δώσει το «πράσινο φως» για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία, διευκρινίζοντας ότι τα ζητήματα εξαγωγής εξοπλιστικών δεν συζητούνται δημοσίως σε λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ να πω κάτι για εξαγωγές εξοπλιστικών, αλλά είναι αυτονόητο ότι σε μια επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στον Τούρκο πρόεδρο πάντα μπορεί κανείς να περιμένει κάτι νέο - αλλά σε γενικό πλαίσιο», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν ο καγκελάριος θεωρεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια νέα Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία, ο κ. Μπύχνερ τόνισε ότι «οι εξελίξεις στην Ουκρανία και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις του ρωσικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας θα αποτελέσουν σίγουρα σημαντικό θέμα σε αυτή την επίσκεψη» και πρόσθεσε ότι «και σε αυτό η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος», καθώς «στήριξε εντατικά την διατήρηση των παραδόσεων ουκρανικών σιτηρών».

