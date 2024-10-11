Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σαράντα καινούριες επίσημες καταγγελίες περί βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ έχουν γίνει από ισάριθμα θύματα, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται μετά από το ντοκιμαντέρ που προέβαλε το BBC για το σκοτεινό πρόσωπο του παλαιού ιδιοκτήτη των Harrods.

Στο BBC δε έχουν φτάσει καταγγελίες από 65 γυναίκες για επίθεση ή βιασμό από τον Αιγύπτιο μεγιστάνα, επιπλέον των γυναικών που τόλμησαν να μιλήσουν στο ντοκιμαντέρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.