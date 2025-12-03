Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στη Σομαλία τα υποτιμητικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν την οργή τους για τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τη χώρα και τους κατοίκους της. Κάποιοι, ωστόσο, υποστήριξαν ότι ο Τραμπ διατύπωσε δυσάρεστες αλήθειες.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στους μετανάστες από τη Σομαλία, χαρακτηρίζοντάς τους «σκουπίδια» και ξεκαθαρίζοντας πως «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας». Προχώρησε μάλιστα σε προσβλητικές αναφορές, λέγοντας πως στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρωμάει».

Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή σκάνδαλο στη Μινεσότα, όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, διατέθηκαν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες μέσω εικονικών τιμολογίων, κυρίως από Αμερικανούς σομαλικής καταγωγής.

Ο Αμπντισαλάν Ομάρ, κάτοικος της κεντρικής Σομαλίας, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη γλώσσα του Τραμπ, δηλώνοντας πως «οι πρόεδροι που μιλούν με τέτοιο τρόπο δεν μπορούν να υπηρετούν τις ΗΠΑ και τον κόσμο».

Παρόμοια ήταν η αντίδραση του Μπούλε Ισμαήλ, οικοδόμου από το Μογκαντίσου, ο οποίος τόνισε στο Reuters ότι «στην κουλτούρα μας, δεν χρησιμοποιούμε υβριστική γλώσσα» και κάλεσε τον αμερικανικό λαό να αντιδράσει.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει μειονότητες και έχει αναγάγει την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης σε βασικό άξονα της πολιτικής του, ενισχύοντας τον φόβο μέρους της λευκής πλειοψηφίας για απώλεια εξουσίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου», μετά από επίθεση σε δύο εθνοφρουρούς στην Ουάσιγκτον, για την οποία κατηγορήθηκε Αφγανός πρώην στρατιωτικός.

Ήδη από τον Ιούνιο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει περιορισμούς ή απαγορεύσεις εισόδου σε υπηκόους 19 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Σομαλία.

Σε πιο ήπιο τόνο, ο πρωθυπουργός της Σομαλίας, Χαμζά Αμπντί Μπάρε, σχολίασε ότι ο Τραμπ έχει προσβάλει πολλές χώρες και τόνισε πως «υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζονται σχολιασμό, απλώς το προσπερνάμε. Είναι καλύτερο να τα αγνοούμε παρά να κάνουμε θέμα τα λόγια του».

Πρόσφατα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό της προσωρινής προστασίας από απέλαση για Σομαλούς που ζουν στη Μινεσότα, ισχυριζόμενος πως «σομαλικές συμμορίες» τρομοκρατούσαν την πολιτεία, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. Τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του αναληθείς.

Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, βιώνει έντονη φτώχεια, με το 70% του πληθυσμού να αντιμετωπίζει «πολυδιάστατη φτώχεια», σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Από τη δεκαετία του 1990, η χώρα έχει βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.

Η βία και η φτώχεια παραμένουν κυρίαρχες, ενώ η μαχητική ισλαμιστική οργάνωση αλ Σεμπάμπ, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, συνεχίζει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες να επιχειρεί την ανατροπή της κεντρικής κυβέρνησης.

Παρά τις επικρίσεις, ορισμένοι Σομαλοί θεώρησαν πως τα σχόλια του Τραμπ αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της χώρας. Η Σαμίρα Αμπντουλάχι από το Μογκαντίσου δήλωσε πως «ο Τραμπ είπε την αλήθεια αλλά με δυσάρεστα λόγια»

