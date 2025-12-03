Διπλωματικός μαραθώνιος από Γενεύη μέχρι Κρεμλίνο: Οι επαφές ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες

Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν πυκνώσει το διπλωματικό παρασκήνιο. Διαρροές σχεδίων, αυστηρές προθεσμίες που δεν τηρήθηκαν και αυστηρές δηλώσεις δημιουργούν ένα κλίμα αυξανόμενης πίεσης. Από τις «παραγωγικές» συναντήσεις στη Γενεύη έως τις απευθείας επαφές στο Κρεμλίνο, ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία δοκιμάζουν τα όρια των διαπραγματεύσεων, αναζητώντας ένα πλαίσιο ειρήνης που παραμένει αβέβαιο.

Ειδικότερα, τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανανεωθεί η δυναμική των προσπαθειών για τη διαπραγμάτευση του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτικά τα σημεία κλειδιά των τελευταίων εβδομάδων:

19 Νοεμβρίου: Διαρρέουν οι λεπτομέρειες ενός αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων μετά την εμφάνιση αναφορών ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είχαν προετοιμάσει ένα νέο πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο απαιτούσε σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

21 Νοεμβρίου: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η χώρα του «ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη επιλογή: είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν βασικό εταίρο». Ο Πούτιν δηλώνει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ειρηνευτική συμφωνία και το περιγράφει ως μια «εκσυγχρονισμένη» εκδοχή ενός σχεδίου που συζητήθηκε με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

22 Νοεμβρίου: Ο Τραμπ δηλώνει ότι το σχέδιο δεν αποτελεί την «τελική του πρόταση», μετά την έκφραση ανησυχίας από τους συμμάχους της Ουκρανίας.

23-24 Νοεμβρίου: Ανώτεροι αξιωματούχοι της Ουκρανίας και των ΗΠΑ συναντώνται στη Γενεύη και διεξάγουν συνομιλίες που και οι δύο πλευρές χαρακτηρίζουν ως «εξαιρετικά παραγωγικές». Πληροφορίες κάνουν λόγο για μια αντιπρόταση από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας.

26 Νοεμβρίου: Ο Τραμπ υπερασπίζεται τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, μετά τη διαρροή μιας ηχογράφησης που φαίνεται να τον δείχνει να συμβουλεύει Ρώσο αξιωματούχο για το πώς να προσεγγίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

27 Νοεμβρίου: Η προθεσμία που έθεσε η Αμερική στην Ουκρανία για να αποδεχτεί το σχέδιο παρέρχεται χωρίς κάποια συνέπεια ή συμφωνία. Ο Πούτιν επιμένει στις βασικές του απαιτήσεις, ενώ ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι «αγνόησε» τις προσπάθειες για «πραγματικό τερματισμό του πολέμου».

28 Νοεμβρίου: Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, ο οποίος είχε διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, παραιτείται μετά από έφοδο της των αρχών στο γραφείο του λόγω κατηγοριών για εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατ. στον ενεργειακό κλάδο.

30 Νοεμβρίου: Οι ΗΠΑ διεξάγουν συνομιλίες με τον νέο επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στη Φλόριντα.

2 Δεκεμβρίου: Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, διεξάγουν συνομιλίες με τον Πούτιν, τον Γιούρι Ουσάκοφ και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ στο Κρεμλίνο.

3 Δεκεμβρίου: Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «δεν θα ήταν σωστό» να πούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Πηγή: skai.gr

