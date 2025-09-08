Η Νότια Κορέα δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιθυμεί να επιτραπεί η επανείσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες σε εκατοντάδες πολίτες της, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιδρομής των αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών αυτοκινήτων και οι οποίο σύντομα θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιουν θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Δευτέρας και θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, για να επιλύσει το ζήτημα. Ο Τσο δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει την απλοποίηση του συστήματος χορήγησης βίζας των ΗΠΑ για τους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται πως περίπου 300 Νοτιοκορεάτες ήταν μεταξύ των 475 ατόμων που συνελήφθησαν την Πέμπτη σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai Motor και της LG Energy Solution, ενός έργου αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή μάλιστα ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου σε ένα μόνο εργοτάξιο στην ιστορία των επιχειρήσεων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η αμερικανική επιδρομή προκάλεσε σοκ στη Νότια Κορέα, έναν σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ που προσπαθεί να οριστικοποιήσει μια εμπορική συμφωνία με τη χώρα, η οποία συμφωνήθηκε στα τέλη Ιουλίου.

Εκτός από την πιθανή επιδείνωση των διμερών σχέσεων, η εξέλιξη αυτή έριξε νέο φως στο γεγονός ότι πολλές ξένες εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ δυσκολεύονται να βρουν καταρτισμένους Αμερικανούς εργαζόμενους.

Η Σεούλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι συζητήσεις για την απελευθέρωση των εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνταν κυρίως από υπεργολάβους, έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Ετοιμάζεται σχέδιο για την επιστροφή τους στην πατρίδα τους με ναυλωμένο αεροπλάνο αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο αυτού που ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε ως «εθελοντική αναχώρηση».

«Από την αρχή, διαπραγματευτήκαμε με την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει προσωπικό μειονέκτημα (για τους κρατούμενους εργαζόμενους)», δήλωσε ο Τσο σε κοινοβουλευτική ακρόαση τη Δευτέρα.

Δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι παραβίασαν τους κανόνες μετανάστευσης, αλλά οι Νοτιοκορεάτες βουλευτές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι κάποιοι ενδέχεται να έχουν υπερβεί τα όρια του προγράμματος απαλλαγής από βίζα 90 ημερών ή της προσωρινής βίζας B-1 για επαγγελματικούς λόγους.

Ο Τραμπ με τη σειρά του απαίτησε χτες από τις ξένες εταιρείες να τηρούν τους νόμους των ΗΠΑ για τη μετανάστευση.

«Παρακαλώ να τηρείτε τους νόμους της χώρας μας για τη μετανάστευση», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social. «Οι επενδύσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και σας ενθαρρύνουμε να φέρνετε νόμιμα το ευφυέστατο προσωπικό σας, με σπουδαίο τεχνικό ταλέντο, για να φτιάχνει προϊόντα παγκόσμιας κλάσης», συνέχισε, αλλά «σε αντάλλαγμα, ζητάμε να προσλαμβάνετε και να εκπαιδεύετε Αμερικανούς εργαζομένους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.