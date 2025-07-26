Η Κίνα προτείνει να εγκαθιδρυθεί διεθνής ρυθμιστικός οργανισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Κίνα προτείνει να εγκαθιδρυθεί παγκόσμιος οργανισμός συνεργασίας ως προς την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), δήλωσε σήμερα ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ, καλώντας όλες τις χώρες του κόσμου να συντονίσουν το βήμα όσον αφορά την ανάπτυξη και την ασφάλεια του πεδίου αυτού δραστηριότητας.

Ο κ. Λι έριξε την ιδέα σε ομιλία του κατά την έναρξη διεθνούς εκδήλωσης για την ΤΝ στη Σαγκάη, της «World AI Conference». Εξήγησε πως η ρύθμιση της δραστηριότητας στον τομέα αυτόν σε διεθνές επίπεδο είναι αποσπασματική και κατακερματισμένη και κατά συνέπεια είναι σημαντικό να αυξηθεί ο συντονισμός και να καταρτιστεί διεθνώς αποδεκτό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΤΝ.

