Nvidia: Τσιπ AI αξίας 1 δισ. δολαρίων πέρασαν λαθραία στην Κίνα

Προηγμένοι επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, αξίας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, στάλθηκαν λαθραία στην Κίνα τρεις μήνες μετά την αυστηροποίηση των ελέγχων εξαγωγών τσιπ από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκθέτοντας τα όρια των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να περιορίσει τις φιλοδοξίες υψηλής τεχνολογίας του Πεκίνου.

Μια ανάλυση των Financial Times σε δεκάδες συμβόλαια πώλησης, εταιρικά έγγραφα και πολλά άτομα με άμεση γνώση των συμφωνιών αποκαλύπτει ότι ο επεξεργαστής γραφικών B200 της Nvidia έχει γίνει το πιο περιζήτητο - και ευρέως διαθέσιμο - τσιπ στην ανεξέλεγκτη κινεζική μαύρη αγορά αμερικανικών ημιαγωγών.

Ο επεξεργαστής χρησιμοποιείται ευρέως από αμερικανικές δυνάμεις όπως η OpenAI, η Google και η Meta για την εκπαίδευση των τελευταίων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τους, αλλά απαγορεύεται η πώλησή του στην Κίνα.

Τον Μάιο, πολλοί Κινέζοι διανομείς άρχισαν να πωλούν B200 σε προμηθευτές κέντρων δεδομένων που εξυπηρετούν κινεζικές ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασαν οι FT. Αυτό συνέβη λίγο μετά την κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ για την αποτροπή των πωλήσεων του H20 - ενός λιγότερο ισχυρού τσιπ της Nvidia προσαρμοσμένου να συμμορφωθεί με τους περιορισμούς της εποχής του Τζο Μπάιντεν.

Διευκρινίζεται ότι είναι νόμιμο να παραλαμβάνει κανείς και να πουλάει απαγορευμένα τσιπ Nvidia στην Κίνα, εφόσον πληρώνονται οι σχετικοί δασμοί στα σύνορα, σύμφωνα με δικηγόρους που γνωρίζουν τους κανόνες. Ωστόσο, οι οντότητες που τα πωλούν και τα στέλνουν στην Κίνα θα παραβίαζαν τους κανονισμούς των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα επιτρέψει ξανά την πώληση του τσιπ H20, ειδικά για την Κίνα.

Όμως τρεις μήνες πριν, Κινέζοι διανομείς από τις επαρχίες Γκουανγκντόνγκ, Ζετζιάνγκ και Ανχούι πούλησαν τα B200 της Nvidia, καθώς και άλλους απαγορευμένους επεξεργαστές, όπως οι H100 και H200.

Σύμφωνα με συμβάσεις που εξέτασαν οι FT και άτομα που γνωρίζουν τις συναλλαγές, οι συνολικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η Nvidia επιμένει εδώ και καιρό ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία για ''εκτροπή'' τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (στην Κίνα)». Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η εταιρεία εμπλέκεται ή γνωρίζει ότι τα απαγορευμένα προϊόντα της πωλούνται στην Κίνα.

«Η προσπάθεια να συναρμολογηθούν κέντρα δεδομένων (data centers) από λαθραία προϊόντα είναι ασύμφορη, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά», επισήμανε πάντως η Nvidia στους FT. «Τα κέντρα δεδομένων απαιτούν σέρβις και υποστήριξη, την οποία παρέχουμε μόνο σε εξουσιοδοτημένα προϊόντα Nvidia».



Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, τις προδιαγραφές προϊόντων και τις φωτογραφίες των συσκευασιών που είδαν οι FT, πολλά από τα πακέτα B200 που πωλήθηκαν από την Gate of the Era, καθώς και από άλλους Κινέζους διανομείς, τους τελευταίους μήνες προέρχονταν αρχικά από την Supermicro, μια εταιρεία συναρμολόγησης με έδρα τις ΗΠΑ που παρέχει λύσεις τσιπ σε κέντρα δεδομένων.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Supermicro εμπλέκεται ή γνωρίζει ότι τα προϊόντα της εισήχθησαν λαθραία στην Κίνα. Η Supermicro δήλωσε ότι «συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ σχετικά με την πώληση και εξαγωγή συστημάτων GPU».

«Οι έλεγχοι στις εξαγωγές δεν θα εμποδίσουν τα πιο προηγμένα προϊόντα της Nvidia να εισέλθουν στην Κίνα», δήλωσε πάντως ένας Κινέζος διαχειριστής κέντρων δεδομένων. «Απλώς προκαλεί αναποτελεσματικότητα και τεράστια κέρδη για τους μεσάζοντες που αναλαμβάνουν ρίσκα».

Πηγή: skai.gr

