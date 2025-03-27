Ισίμπα για Δασμούς των ΗΠΑ του Τραμπ: Η Ιαπωνία θα ανταποδώσει

Η Ιαπωνία έχει σκοπό να υιοθετήσει «προσήκοντα μέτρα» ανταπόδοσης των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα ιαπωνικά οχήματα την επιβολή των οποίων ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και θα εξετάσει «όλες τις επιλογές», προειδοποίησε σήμερα ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα.

«Πρέπει να σκεφτούμε για τα προσήκοντα μέτρα μετά την ανακοίνωση αυτή. Φυσικά, θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές», τόνισε ο κ. Ισίμπα απευθυνόμενος στα μέλη του ιαπωνικού κοινοβουλίου. Η αυτοκινητοβιομηχανία παράγει χονδρικά το ένα τρίτο των αγαθών ιαπωνικής προέλευσης τα οποία εξάγονται στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

