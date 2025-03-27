Ισίμπα για Δασμούς των ΗΠΑ του Τραμπ: Η Ιαπωνία θα ανταποδώσει

Η Ιαπωνία έχει σκοπό να υιοθετήσει «προσήκοντα μέτρα» ανταπόδοσης των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα ιαπωνικά οχήματα την επιβολή των οποίων ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και θα εξετάσει «όλες τις επιλογές», προειδοποίησε σήμερα ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα.
«Πρέπει να σκεφτούμε για τα προσήκοντα μέτρα μετά την ανακοίνωση αυτή. Φυσικά, θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές», τόνισε ο κ. Ισίμπα απευθυνόμενος στα μέλη του ιαπωνικού κοινοβουλίου. Η αυτοκινητοβιομηχανία παράγει χονδρικά το ένα τρίτο των αγαθών ιαπωνικής προέλευσης τα οποία εξάγονται στις ΗΠΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.