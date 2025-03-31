Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, φαίνεται αποφασισμένος να διατηρήσει μια ψύχραιμη στάση απέναντι στην απειλή αμερικανικών δασμών, ακόμη και αν οι βρετανικές εξαγωγές δεχθούν σοβαρό πλήγμα. Σύμφωνα με τους Times, η βρετανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να επιβάλει άμεσα αντίποινα, παρά τις προειδοποιήσεις ότι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τις 2 Απριλίου θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι νέοι δασμοί αναμένεται να στοχεύσουν χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορική ανισορροπία ή που θεωρούνται ότι επιβάλλουν «άδικους» φόρους και κανονισμούς. Ανάμεσα στα παραδείγματα που έχουν αναφέρει αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είναι ο ΦΠΑ της ΕΕ, ο οποίος θεωρείται αθέμιτος. Σε αντίδραση, η ΕΕ έχει ήδη προειδοποιήσει για μια σθεναρή απάντηση σε τυχόν «άδικους» δασμούς, ενώ Bρετανοί αξιωματούχοι έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο αντιποίνων, το οποίο, ωστόσο, δεν θα τεθεί σε ισχύ αμέσως.

Παρά τις προσπάθειες του υπουργού επιχειρήσεων, Τζόναθαν Ρέινολντς, να εξαιρεθούν οι βρετανικές επιχειρήσεις μέσω ειδικής εμπορικής συμφωνίας, οι ελπίδες έχουν ατονήσει. Ο Ρέινολντς περιέγραψε τις πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ ως «δύσκολες».

H Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή με την ΕΕ, γράφουν οι Times. «Δεν βρισκόμαστε στην ίδια θέση με την ΕΕ», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα. «Θα αντιδράσουμε ψύχραιμα και μετρημένα σε ό,τι ανακοινωθεί την Τετάρτη και θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε σκληρά. Διατηρούμε, ωστόσο, το δικαίωμα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αντιποίνων αν χρειαστεί».

Σύνοδο κορυφής για την παράτυπη μετανάστευση φιλοξενεί το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγει τις πόρτες του σε υπουργούς eσωτερικών από περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιταλίας και της Αλβανίας, για την πρώτη σύνοδο κορυφής για την παράτυπη μετανάστευση.

Η διήμερη συνάντηση, που λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο, αποτελεί το τελευταίο βήμα στις προσπάθειες του πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ να αντιμετωπίσει τον αριθμό ρεκόρ αφίξεων μικρών σκαφών μέσω του Καναλιού της Μάγχης, αξιοποιώντας τη διεθνή συνεργασία για να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση και, όπως έχει δηλώσει, να «συντρίψει τις συμμορίες» των διακινητών.

Η σύνοδο κορυφής στοχεύει να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία κατά των δικτύων λαθρεμπορίας, με τη συμμετοχή χωρών από την Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ταμείου 33 εκατομμυρίων λιρών, με σκοπό να διαταράξει τα διεθνή δίκτυα λαθρεμπορίας και να ενισχύσει τις διώξεις εναντίον των υπευθύνων. Σύμφωνα με τους Times, μέρος αυτών των κεφαλαίων θα διατεθεί για τη δημιουργία μιας διεθνούς μονάδας της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS), η οποία θα συνεργαστεί με ξένους εισαγγελείς παρέχοντας πληροφορίες και υποστήριξη για τη σύλληψη και καταδίκη λαθρεμπόρων, με στόχο να χτυπήσουν το πρόβλημα «στη ρίζα του», από τις πηγές προμήθειας μικρών σκαφών μέχρι τις διαδικτυακές διαφημίσεις που προωθούν την παράνομη μετανάστευση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Daily Mail δημοσιεύει σήμερα άρθρο του κ. Στάρμερ, ο οποίος γράφει ότι «έχουν δίκιο» όσοι είναι θυμωμένοι με την παράνομη μετανάστευση. Όπως τονίζει, «όλοι πληρώνουμε το τίμημα για τα ανασφαλή σύνορα — από το κόστος της φιλοξενίας των μεταναστών μέχρι την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες μας. Και μην σκεφτείτε ούτε μια στιγμή ότι είναι μια καλή κατάσταση για τους παράνομους μετανάστες. Τόσοι πολλοί από αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους πέφτουν θύματα φρικτής εκμετάλλευσης».

Πηγή: skai.gr

