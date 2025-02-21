Η Κίνα δηλώνει «ανήσυχη» για τους αμερικανικούς δασμούς

Ο αντιπρόεδρος της Κίνας He Lifeng εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» του για τους νέους δασμούς των ΗΠΑ στην πρώτη του επαφή με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ανοίγουν ξανά έναν «δίαυλο επικοινωνίας» υψηλού επιπέδου.

Ο Κινέζος αξιωματούχος εξέφρασε την ανησυχία του επίσης για την πρόσφατη αύξηση των εισφορών στα κινεζικά αγαθά καθώς και για άλλους περιορισμούς που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης του με τον Bessent σήμερα, σύμφωνα με την Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας.

Οι δύο πλευρές αναγνώρισαν εξίσου τη σημασία των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και οι χώρες συμφώνησαν να διατηρήσουν την επικοινωνία για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός.

Αυτή είναι η δεύτερη επικοινωνία μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων των δύο κυβερνήσεων από τότε που ο Πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από έναν μήνα, μετά το τηλεφώνημα του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Η προκάτοχος του Bessent, Janet Yellen, είχε τακτικές επικοινωνίες και συναντήσεις τον He Lifeng, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της οικονομίας.

Ο Μπέσεντ είπε χθες ότι η κλήση θα ήταν «πραγματικά απλώς μια πρώτη επαφή», ελπίζοντας ότι θα ήταν παραγωγική.

Επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις προς την Κίνα να εξισορροπήσει την οικονομία της υπέρ της κατανάλωσης, προσθέτοντας ότι «καταστέλλει τον καταναλωτή για χάρη της επιχειρηματικής κοινότητας».

Είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Πεκίνο να «βάλει τέλος» στην εισροή πρόδρομων συστατικών για τη φαιντανύλη.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές από την Κίνα, επικαλούμενες μια υποτιθέμενη αποτυχία να ανακοπεί η εισροή των συστατικών φαιντανύλης, στη χώρα.

Η Κίνα αντέδρασε με περιορισμένους δασμούς και άλλες ενέργειες, και αυτή την εβδομάδα είπε ότι οι ισχυρισμοί για τη φαιντανύλη ήταν «πρόσχημα» για τους δασμούς.

Η Yellen υποστήριξε στα τέλη του περασμένου έτους ότι ο διμερής διάλογος θα συνεχίσει να θεωρείται πολύτιμος, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα επικοινωνίας παρέχει σε ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους τη διευκόλυνσης ύπαρξης ενός φόρουμ για να θέσουν με ειλικρίνεια ζητήματα.

Στα τέλη του 2023, χαρακτήρισε δε την καθυστέρηση στις επαφές με το Πεκίνο ως «επικίνδυνη».

Ο Τραμπ από την άλλη, τόνισε αυτή την εβδομάδα ότι θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί μια νέα εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

«Είναι πιθανό, είναι δυνατό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε αν θα έκανε μια νέα συμφωνία με την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

