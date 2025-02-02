Επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ: Αυτό που μετράει από εδώ και στο εξής είναι η αντίδραση

Τελικά, δεν ήταν μπλόφα, οι δασμοί είναι εδώ - και αυτή είναι μόνο η πρώτη κανονιά από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση για το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Ένα βήμα προς μια ευρύτερη εμπορική σύγκρουση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει παρόμοιους δασμούς σε πρώτη φάση κατά της Ευρώπης και μετά θα ακολουθήσουν και άλλοι.

Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πώς αντιδρά ο υπόλοιπος κόσμος στις ενέργειες των ΗΠΑ.

Αυτό, με τη σειρά του, προϋποθέτει την κατανόηση του τι προσπαθεί πραγματικά να επιτύχει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αλλάζει συχνά το σκεπτικό του για τους δασμούς - είτε για να εκβιάσει μια διπλωματική αλλαγή, είτε για να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες, είτε για να αυξήσει τα έσοδα.

Αυτοί οι στόχοι πολιτικής δεν μπορούν να επιτευχθούν όλοι ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, παίρνοντας μάθημα από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας το 2020, στην πρώτη θητεία του Τραμπ, δυτικοί διπλωμάτες αναζητούν αμερικανικά προϊόντα από τη λίστα για να αγοράσουν περισσότερα, προκειμένου να δώσουν μια νίκη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Ευρώπη για παράδειγμα θα μπορούσε να αγοράσει αμερικανικό LNG ή όπλα ή μαγνήτες για τα αιολικά πάρκα.

Δεν έχει σημασία αν όλα αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί, σημασία έχει ο Αμερικανός πρόεδρος να γευτεί μια νίκη.

Το BBC θέτει το ερώτημα αν ο πραγματικός στόχος των δασμών είναι η αλλαγή στα νούμερα του εμπορικού ισοζυγίου.

Επισήμως, το σκεπτικό για την κίνηση του Τραμπ είναι η «τιμωρία» για το εμπόριο φαιντανύλης, αλλά αυτό θεωρείται ως ένα πρόσχημα για την «επείγουσα» δράση, που κανονικά θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Καναδάς έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσει μια δυναμική προσέγγιση απέναντι στον Τραμπ, όπως διατυπώθηκε από τον υποψήφιο διάδοχο του Τριντό, Μαρκ Κάρνεϊ.

«Θα ανταποδώσουμε… μέχρι το τελευταίο δολάριο» είπε στο BBC, ειρωνευόμενος το επιχείρημα για τη φαιντανύλη και λέγοντας ότι ο Καναδάς «θα σταθεί απέναντι σε έναν νταή».

Αυτό είναι σημαντικό είτε τελικά ο Κάρνεϊ διαδεχθεί τον Τζάστιν Τριντό και καταλήξει να προεδρεύει στην G7, είτε όχι.

Ως πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, ο Κάρνεϊ έζησε από κοντά τον Τραμπ στις συνεδριάσεις της G20 και της G7 και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ σέβεται μόνο τη δύναμη.

Μάλιστα, εύχεται ειρωνικά «καλή τύχη» σε όποια έθνη επιδιώξουν να ξεφύγουν της προσοχής του Αμερικανού προέδρου.

Σε συνομιλίες του BBC με Ευρωπαίους εμπορικούς διαπραγματευτές, τόνισαν τη συνεργασία και την εταιρική σχέση, καθώς και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκαν, απέφυγαν να επικρίνουν ακόμη και την εξωφρενική πρόταση επιβολής δασμών κατά της συμμάχου στο ΝΑΤΟ, Δανίας, για τη Γροιλανδία.

Το πραγματικό ερώτημα εδώ είναι εάν ο υπόλοιπος κόσμος, έστω και σιωπηρά, οργανώνεται για να επιβάλει δασμούς ως αντίποινα σε υψηλού προφίλ πολιτικούς υποστηρικτές του Τραμπ, όπως για παράδειγμα ο Ίλον Μασκ.

Η Tesla προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα για τον αντίκτυπο των δασμών ως αντίποινα.

Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες εξαγωγές από τα αμερικανικά εργοστάσια, αλλά και για τις τιμές των προϊόντων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Και όλα εξαρτώνται από την αντίληψη που έχει ο πλανήτης για το πόσο ισχυρές παραμένουν οι ΗΠΑ, σημειώνει το BBC, προσθέτοντας ότι κάποια έθνη μπορεί να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι αυτή την εποχή, υπάρχουν και άλλες επιλογές στον κόσμο.

Με τις απειλές για δασμούς να εκτοξεύονται ένθεν κακείθεν καθημερινά, ο κόσμος βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά.

Πηγή: skai.gr

