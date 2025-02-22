Η Αυστραλία κατηγόρησε την Κίνα το Σάββατο ότι δεν έδωσε ικανοποιητικούς λόγους για την, όπως αποκάλεσε, ανεπαρκή ειδοποίηση για μια άσκηση με πραγματικά πυρά στα ύδατα μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας που ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να εκτρέψουν πτήσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μάρλες είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη «μια ικανοποιητική απάντηση από την Κίνα ως προς το ερώτημα σχετικά με την έναρξη των ασκήσεων», κάτι που όπως είπε είναι «ανησυχητικό» για την αεροπορία.

«Όταν κάνουμε μια δραστηριότητα αυτού του είδους, συνήθως δίνουμε ειδοποίηση 12 έως 24 ωρών», είπε ο Marles στο τηλεοπτικό δίκτυο Nine Entertainment. «Μια ικανοποιητική απάντηση είναι γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει».

Την Παρασκευή, οι αεροπορικές εταιρείες όπως η Qantas, η Emirates και η Air New Zealand τροποποίησαν τις διαδρομές πτήσεων μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας αφού η Κίνα μετέδωσε ένα μήνυμα ότι το ναυτικό της θα πραγματοποιήσει ασκήσεις με ζωντανά πυρά σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας.

Η αμυντική δύναμη της Αυστραλίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για περιουσιακά στοιχεία της Αυστραλίας ή της Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

«Η Κίνα συμμορφώθηκε όντως με το διεθνές δίκαιο και αυτό είναι σημαντικό για να μην υπονοηθεί ότι δεν ήταν έτσι», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε το Σάββατο σε δηλώσεις που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την Australian Broadcasting Corp.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ναυτικές ασκήσεις «υποστηρίζουν τα πρότυπα ασφαλείας και τις επαγγελματικές επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια, σύμφωνα με τους σχετικούς διεθνείς νόμους και τις διεθνείς πρακτικές».

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένυ Γουόνγκ συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό της Γουάνγκ Γι την Παρασκευή στο περιθώριο της συνάντησης της Ομάδας των 20 στη Νότια Αφρική, λέγοντας ότι θα συζητήσουν για την «ασφαλή και επαγγελματική στρατιωτική συμπεριφορά».

Η άσκηση έλαβε χώρα αφού μια φρεγάτα, καταδρομικό και σκάφος αναπλήρωσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού εισήλθαν στις θαλάσσιες περιοχές της Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα και ταξίδεψαν στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας αυτήν την εβδομάδα, παρακολουθούμενες από το ναυτικό και τις αεροπορικές δυνάμεις της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Η Αυστραλία διαμαρτυρήθηκε αυτόν τον μήνα για «μη ασφαλείς και αντιεπαγγελματικές» ενέργειες ενός κινεζικού μαχητικού αεροσκάφους προς μια αυστραλιανή ναυτική περίπολο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Το Πεκίνο κατηγόρησε το αυστραλιανό αεροσκάφος ότι «εισέβαλε σκόπιμα» στον εναέριο χώρο του.

Η Κίνα απορρίπτει απόφαση του 2016 του Δικαστηρίου της Χάγης ότι οι αξιώσεις της για σχεδόν όλη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας -τμήματα της οποίας διεκδικούνται επίσης από πολλά έθνη της Νοτιοανατολικής Ασίας- δεν υποστηρίζονταν από το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: skai.gr

