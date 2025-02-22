Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 800 και πλέον εισήχθησαν σε νοσοκομεία μέσα σε τρεις ημέρες στην πολιτεία του Λευκού Νείλου, στο νότιο Σουδάν, εξαιτίας ασθένειας που μεταδίδεται μέσω του νερού, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF).

Το ξέσπασμα της επιδημίας ακολούθησε επιδρομή drone στον κεντρικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Ουμ Νταμπακάρ, 275 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Χαρτούμ, που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα ως προς την πρόσβαση σε πόσιμο νερό στην πόλη Κόστι, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου.

«Η πιθανότερη πηγή της μόλυνσης είναι το ποτάμι, όπου πήγαν πολλές οικογένειες να πάρουν νερό με κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, έπειτα από γενικευμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή», εξήγησε η MSF σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι αρχές πλέον απαγόρευσαν τη λήψη νερού από το ποτάμι κι έδωσαν εντολή να προστεθούν επιπλέον δόσεις χλωρίου στο σύστημα διανομής νερού. Τα περισσότερα εστιατόρια και οι αγορές στην περιοχή έκλεισαν προληπτικά.

Η επιδημία αύξησε κατακόρυφα την πίεση σε κέντρο θεραπείας της χολέρας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κόστι, τόνισε η ΜΚΟ: εκεί έφθασαν εκατοντάδες ασθενείς με «οξεία διάρροια, αφυδάτωση και εμετούς».

«Η κατάσταση είναι αληθινά ανησυχητική και στα πρόθυρα του να ξεφύγει από κάθε έλεγχο», προειδοποίησε ο Δρ. Φράνσις Λάγιου Όκαν, ιατρικός υπεύθυνος του προγράμματος της MSF στην Κόστι.

Σύμφωνα με την οργάνωση, από την Τετάρτη ως την Παρασκευή εισήχθησαν 800 ασθενείς στο κέντρο θεραπείας της χολέρας.

Την περασμένη χρονιά, ξέσπασε εκτεταμένη επιδημία χολέρας στο Σουδάν, με σχεδόν 25.000 κρούσματα και 699 θανάτους να καταγράφονται τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί πως η χολέρα μπορεί να σκοτώσει μέσα σε λίγες ώρες δίχως θεραπεία, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς θεραπεύονται απλά με ενυδάτωση από το στόμα και αντιβιοτικά.

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023, το Σουδάν είναι βυθισμένο σε ανελέητο πόλεμο για την εξουσία ανάμεσα σε δυο στρατηγούς, τον επικεφαλής των σουδανικών ένοπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες πάνω από δώδεκα εκατομμύρια άλλους και προκάλεσε παράλυση στο σουδανικό σύστημα υγείας. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, το 80% των δομών υγείας σε ζώνες όπου εκτυλίσσονται εχθροπραξίες έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τον περασμένο μήνα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) κατήγγειλε την «ανησυχητική» σειρά συστηματικών «επιθέσεων» εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδίως ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων, που χειροτερεύει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, αντιμέτωπων με σωρεία προβλημάτων εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

