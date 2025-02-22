Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αντικαθιστά τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας («Chairman of the Joint Chiefs of Staff»), τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, πρώην πιλότο μαχητικού που ονομάστηκε υποψήφιος από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της πρώτης θητείας του κι έγινε επί των ημερών του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε τη θέση-κλειδί στο Πεντάγωνο, αντικαθιστά επίσης πρώην χειριστής F-16, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, «ειδικός στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Περισσότερες αντικαταστάσεις, περισσότερες αντιδράσεις

Ο πρόεδρος θα αντικαταστήσει επίσης την αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μια θέση που κατείχε η ναύαρχος Λίζα Φραντσέτι, η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε στρατιωτικής θητείας, καθώς και την αντιπρόεδρο της Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε το Πεντάγωνο. Αφαιρεί επίσης τους γενικούς εισαγγελείς του Στρατού, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, κρίσιμες θέσεις που διασφαλίζουν την επιβολή της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Η απόφαση του Τραμπ πυροδοτεί μια περίοδο αναταραχής στο Πεντάγωνο, το οποίο ήδη προετοιμαζόταν για μαζικές απολύσεις πολιτικού προσωπικού, μια δραματική αναθεώρηση του προϋπολογισμού του και μια αλλαγή στις στρατιωτικές αναπτύξεις στο πλαίσιο της νέας εξωτερικής πολιτικής του Trump America First, σχολιάζει το Reuters.

Ενώ η πολιτική ηγεσία του Πενταγώνου αλλάζει από τη μια διοίκηση στην άλλη, τα ένστολα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προορίζονται να εφαρμόσουν τις πολιτικές των Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων.

Ο Μπράουν, ο δεύτερος μαύρος αξιωματικός που έγινε ο κορυφαίος ένστολος στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου, αναμενόταν να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία του τον Σεπτέμβριο του 2027.

Το Reuters τον Νοέμβριο ανέφερε ότι η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε μια σαρωτική ανανέωση των κορυφαίων, με απολύσεις συμπεριλαμβανομένου του Μπράουν.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες καταδίκασαν την απόφαση του Ρεπουμπλικανού Τραμπ.

«Η απόλυση ένστολων ηγετών ως ένα είδος τεστ πολιτικής πίστης ή για λόγους που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και το φύλο που δεν έχουν καμία σχέση με την απόδοση, διαβρώνει την εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό που απαιτούν οι στρατιωτικοί μας για να επιτύχουν τις αποστολές τους», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ από το Ρόουντ Άιλαντ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας.

Ο εκπρόσωπος Seth Moulton, Δημοκρατικός της Μασαχουσέτης, είπε ότι οι κινήσεις αυτές είναι «αντιαμερικανικές, αντιπατριωτικές και επικίνδυνες για τα στρατεύματά μας και την εθνική μας ασφάλεια».

«Αυτός είναι ο ορισμός της πολιτικοποίησης του στρατού μας», είπε.

Τον περασμένο μήνα, το Πεντάγωνο του Τραμπ επέκρινε τον Mark Milley, έναν απόστρατο στρατηγό και πρώην πρόεδρο του Επιτελείου, ανακαλώντας την άδεια ασφαλείας του. Αφαίρεσε επίσης το πορτρέτο του από τους τοίχους του Πενταγώνου.

Ο Milley, ο οποίος υπηρέτησε ως ο ανώτατος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, έγινε κύριος επικριτής του μετά τη συνταξιοδότησή του ως στρατηγός τεσσάρων αστέρων το 2023 κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν και αντιμετώπισε απειλές θανάτου.

Καμιά εξήγηση

Κατά τη διάρκεια της περσινής προεδρικής εκστρατείας, ο Τραμπ μίλησε για απολύσεις στρατηγών και τους υπευθύνων για την ταραγμένη αποχώρηση το 2021 από το Αφγανιστάν. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος δεν εξήγησε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Μπράουν.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον στρατηγό Τσαρλς «CQ» Μπράουν για τα 40 και πλέον χρόνια υπηρεσίας του στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης του Γενικού Επιτελείου μας. Είναι ένας εξαιρετικός κύριος και εξαιρετικός ηγέτης και εύχομαι ένα μεγάλο μέλλον για αυτόν και την οικογένειά του», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Μπράουν, πρώην πιλότος μαχητικών που είχε εντολές στη Μέση Ανατολή και την Ασία, αφηγήθηκε ότι βίωσε διακρίσεις στον στρατό σε ένα συγκινητικό βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020, που πυροδότησε πανεθνικές διαμαρτυρίες για φυλετική δικαιοσύνη.

Ο Μπράουν ήταν σε επίσημο ταξίδι όταν ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση. Ώρες πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, ο επίσημος λογαριασμός X του Μπράουν είχε δημοσιεύσει εικόνες του να συναντά στρατεύματα στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, που αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης από τον Τραμπ.

«Η Ασφάλεια των Συνόρων ήταν πάντα κρίσιμη για την άμυνα της πατρίδας μας. Καθώς αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες προκλήσεις ασφαλείας... θα διασφαλίσουμε ότι τα στρατεύματά μας στα σύνορα έχουν όλα όσα χρειάζονται», δημοσίευσε ο Μπράουν.

Απολύθηκαν γυναίκες

Η Λίζα Φραντσέτι ήταν η πρώτη γυναίκα που διοίκησε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Η υποψηφιότητά της το 2023 από τον τότε Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ήταν έκπληξη. Οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου περίμεναν ευρέως ότι η υποψηφιότητα θα πήγαινε στον ναύαρχο Samuel Paparo, ο οποίος εκείνη την εποχή διοικούσε το ναυτικό στον Ειρηνικό. Ο Paparo προήχθη για να ηγηθεί της Διοίκησης Ινδικού Ειρηνικού του αμερικανικού στρατού.

Την πρώτη ημέρα της θητείας του, ο Τραμπ απέλυσε τη ναύαρχο Λίντα Φάγκαν από επικεφαλής της ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.