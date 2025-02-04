Η κυβέρνηση της Αυστραλίας απαγόρευσε από όλες τις υπηρεσίες της να λειτουργούν στις συσκευές τους το DeepSeek - το chatbot της νεοφυούς κινεζικής εταιρείας που εξειδικεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη - επικαλούμενη λόγους ανησυχίας για την εθνική ασφάλεια.

Ο γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε υποχρεωτική οδηγία προς όλες τις κυβερνητικές οντότητες να «μην χρησιμοποιούν ή να μην εγκαθιστούν προϊόντα, εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες της DeepSeek και αν εντοπίσουν κάποια αυτά να κάνουν απεγκατάσταση όλων αυτών των προϊόντων, εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών της DeepSeek από όλα τα συστήματα και τις συσκευές της κυβέρνησης της Αυστραλίας», υπογραμμίζει σχετική ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε ότι η DeepSeek θέτει «ανεπίτρεπτο κίνδυνο» για την κυβερνητική τεχνολογία και η απαγόρευση με άμεση ισχύ γίνεται «για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και του εθνικού συμφέροντος της Αυστραλίας», μετέδωσαν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Η απαγόρευση δεν αφορά συσκευές ιδιωτών.

Η κινεζική startup DeepSeek προκάλεσε πανικό στην Wall Street στα τέλη του Ιανουαρίου, διαθέτοντας στην αγορά το νέο της ισχυρό chatbot (σ.σ.: πρόγραμμα υπολογιστών που είναι σχεδιασμένο να προσομοιώνει την ανθρώπινη συνομιλία), το οποίο ανέπτυξε με μόλις ένα μικρό μερίδιο του κόστους αυτού των ανταγωνιστών της.

Η πετυχημένη κυκλοφορία της εφαρμογής έγειρε ερωτήματα και αμφιβολίες για τις τεράστιες επενδύσεις της Δύσης σε κατασκευαστές τσιπ και κέντρα δεδομένων.

Η απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει το Deepseek ακολουθεί παρόμοια κίνηση της ιταλικής κυβέρνησης, ενώ και άλλες χώρες στην Ευρώπη και αλλού εξετάζουν επίσης να λάβουν μέτρα κατά της DeepSeek.

Η Ταϊβάν απαγόρευσε στα υπουργεία της να χρησιμοποιούν το DeepSeek αυτή την εβδομάδα.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε επέβαλε παρόμοια απαγόρευση στην κινεζική εφαρμογή κοινωνικών μέσων TikTok πριν από δύο χρόνια επικαλούμενη, και σε εκείνη την περίπτωση, λόγους ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

