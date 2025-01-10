Η καταστροφή είναι εν μέρει αποτέλεσμα της «χρόνιας υποεπένδυσης σε κρίσιμες υποδομές», λέει η δημοτικός σύμβουλος του Λος Άντζελες

Η Traci Park, δημοτική σύμβουλος της Περιφέρειας 11 του Λος Άντζελες, η οποία περιλαμβάνει το Pacific Palisades, δήλωσε ότι οι πυρκαγιές είναι «τρομακτικές και τραυματικές» και ότι οι άνθρωποι που έχουν πληγεί δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της αλλά και φίλοι της.

«Πρόκειται για μια κοινότητα που δεν είναι άγνωστη στις πυρκαγιές», δήλωσε η Park στο CNN, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι στην περιοχή είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτό που περιέγραψε ως ελαττωματικά πρωτόκολλα που απαιτούνται από αυτούς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως αυτή.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιπλοκές όταν πρόκειται για την εκκένωση και έτσι το να βλέπουμε τα ίδια ζητήματα να επαναλαμβάνονται σε αυτό που έχει πλέον γίνει η πιο καταστροφική καταστροφή στην ιστορία του Λος Άντζελες είναι απίστευτα απογοητευτικό», είπε. «Είναι ενδεικτικό της χρόνιας υποεπένδυσης σε κρίσιμες υποδομές καθώς και στη δημόσια ασφάλεια».

Η Park πρόσθεσε στο CNN ότι ο αριθμός των πυροσβεστικών σταθμών και των πυροσβεστών στην πόλη του Λος Άντζελες παραμένει ο ίδιος εδώ και 50 έως 60 χρόνια - παρά την ανάγκη για τουλάχιστον 62 νέους πυροσβεστικούς σταθμούς για την εξυπηρέτηση της μέσης ημερήσιας ζήτησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.