Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες Δευτέρα από άγνωστο βλήμα στα ανοικτά του Ομάν, στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ένα τάνκερ ενημέρωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, καθώς έπλεε προς νότια κατεύθυνση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UKMTO, προσθέτοντας πάντως πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους, ούτε περιβαλλοντική ρύπανση εξαιτίας του συμβάντος.

Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι το δεξαμενόπλοιο, το οποίο χτυπήθηκε 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα, στο Ομάν, πιθανό να ήταν το "AL REKAYYAT", ιδιοκτησίας Κατάρ και το βλήμα ήταν ιρανικό drone Shahed-131/136.

Είναι πιθανό το πλοίο να διέσχιζε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ νότιο διάδρομο του Στενού του Ορμούζ με απενεργοποιημένο το AIS (Automatic Identification System, το αυτόματο σύστημα που εκπέμπει συνεχώς τη θέση, την ταχύτητα και την πορεία ενός πλοίου. Όταν είναι απενεργοποιημένο, το σκάφος γίνεται «αόρατο» από τα ραντάρ ξηράς και τα κοντινά πλοία), όταν ξαφνικά εξέπεμψε σήμα MAYDAY (το διεθνές ραδιοτηλεφωνικό σήμα κινδύνου που χρησιμοποιείται για την ειδοποίηση των Αρχών σε καταστάσεις άμεσης απειλής ζωής).

🔴🇺🇸🇮🇷MORE INFO: It’s likely the tanker hit was the Qatari-owned "AL REKAYYAT".

Here’s why:



Earlier tonight, the vessel was transiting through the US-backed southern corridor of the Strait of Hormuz with AIS disabled, when it suddenly broadcasted a MAYDAY signal.



These kind of… pic.twitter.com/wS1WGLFjS7 — BeamTracker | Military OSINT (@BeamTracker_) July 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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