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Βασικός ο Μπάλογκαν στο ΗΠΑ-Βέλγιο μετά την αναστολή της τιμωρίας του

Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο έδωσε φανέλα βασικού στον 25χρονο επιθετικό, λίγες ώρες μετά την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της αποβολής του

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Folarin Balogun

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Φολαρίν Μπάλογκαν να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των Αμερικανών και τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να μένει στον πάγκο των Βέλγων.

Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο έδωσε φανέλα βασικού στον 25χρονο επιθετικό, λίγες ώρες μετά την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της αποβολής του.

Ο Μπάλογκαν είχε αντικρίσει απευθείας κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη φάση των «32», όμως τελικά απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής και βρίσκεται κανονικά στην ενδεκάδα των ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρούντι Γκαρσία προχώρησε σε μία σημαντική έκπληξη, αφήνοντας εκτός βασικού σχήματος τον αρχηγό του Βελγίου, Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Οι ενδεκάδες:

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποκετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον, Άνταμς, ΜακΚένι, Ντεστ, Τίλμαν, Πούλισικ, Μπάλογκαν.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ράσκιν, Ονάνα, Λουκεμπάκιο, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΗΠΑ Βέλγιο Μουντιάλ 2026
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