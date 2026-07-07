Όλος ο θόρυβος των τελευταίων ημερών γύρω από το ΗΠΑ-Βέλγιο αφορούσε τη συμμετοχή του Φολαρίν Μπάλογκαν. Τελικά, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές που... δεν εμφανίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με τον Ρούντι Γκαρσία να δικαιώνεται απόλυτα για το πλάνο του, αλλά και για την απόφασή του να αφήσει στον πάγκο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Το Βέλγιο παρουσιάστηκε απόλυτα διαβασμένο, πίεσε από το πρώτο λεπτό την ασταθή αμερικανική άμυνα και, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, επικράτησε 4-1, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο άσος της Αταλάντα πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, οδηγώντας τους «κόκκινους διαβόλους» για τέταρτη φορά στους «8» και στο μεγάλο ραντεβού με την Ισπανία.

Το ματς:

Το Βέλγιο πίεσε πολύ ψηλά από το πρώτο λεπτό, στοιχείο που είχε δυσκολέψει τις ΗΠΑ και στα προηγούμενα παιχνίδια του τουρνουά, με τους Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς και Ριμ να κάνουν διαδοχικά λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας υπό την πίεση των «κόκκινων διαβόλων». Η αστάθεια αυτή επέτρεπε στο Βέλγιο να πατάει με ευκολία στην περιοχή των ΗΠΑ, και μόλις στο 9' προηγήθηκε. Ο Τροσάρ έκανε το παράλληλο γύρισμα, η άμυνα των Αμερικανών δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Ντε Κετελάρε, ολομόναχος μπροστά στην εστία, έγραψε εύκολα το 1-0.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να ισορροπήσουν προσωρινά το παιχνίδι και στο 31' έφτασαν στην ισοφάριση. Ο Μπάλογκαν κέρδισε φάουλ σε εξαιρετική θέση έξω από την περιοχή, ο Τίλμαν ανέλαβε την εκτέλεση και η μπάλα, αφού κόντραρε στον Φανάκεν, άλλαξε πορεία, ξεγέλασε τον Κουρτουά και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1

Η απάντηση του Βελγίου ήταν, όμως, άμεση. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Τροσάρ έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο Ντε Κετελάρε πήδηξε ψηλότερα από τον Ριμ, νικώντας τον Φριζ με δυνατή κεφαλιά για το 2-1. Ένα γκολ πανομοιότυπο με το πρώτο των «κόκκινων διαβόλων», που τους έστειλε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν μετά την ανάπαυλα, όμως συνέχισαν να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην αμυντική τους λειτουργία και στο 57ο λεπτό το Βέλγιο «κλείδωσε» ουσιαστικά την πρόκριση. Ο Φριζ έκανε έξοδο αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή και έχασε την μπάλα, ο Ντε Κετελάρε κράτησε ζωντανή τη φάση και πάσαρε στον Φανάκεν, ο οποίος εκτέλεσε από μακριά. Ο Ριμ δεν κατάφερε να απομακρύνει πάνω στη γραμμή και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1.

Το τελευταίο μισάωρο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το Βέλγιο διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του απέναντι σε μια ομάδα των ΗΠΑ που δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό, ενώ ο Λουκάκου στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 4-1, σφραγίζοντας μια απόλυτα δίκαιη πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι ενδεκάδες:

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (92' Ράιτ), ΜακΚένι, Άνταμς (72' Πέπι), Τίλμαν, Ντεστ (46' Ρέινα), Μπαλογκάν (92' Άρφστεν), Πούλισιτς (59' Μπερχάλτερ)

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Νγκόι, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Ράσκιν (89' Βίτσελ), Τροσάρ (89' Σαλεμάκερς), Ονάνα (21' Φανάκεν), Λουκεμπάκιο (68' Ντοκού), Ντε Κετελάρε (68' Λουκάκου).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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