Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 53.000 μονάδων, ενώ ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσε ο τομέας της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 155,84 μονάδων (+0,29%), στις 53.055,91 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 288,48 μονάδων (+1,12%), στις 26.121,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 54,19 μονάδων (+0,72%), στις 7.537,43 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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