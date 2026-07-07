Εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι εννέα αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε στο νότιο άκρο του Ισημερινού, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Μεταξύ των αγνοούμενων είναι η κυβερνήτρια της συγκεκριμένης επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 50 σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στην πόλη Γουανταλούπε.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα πως αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στις πληγείσες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

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