Οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σημερινής σύσκεψης με τη συμμετοχή των ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και των εταιρειών AEGEAN και SKY express.

Κατά τη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, τέθηκε η αυστηρότερη τήρηση των συμφωνημένων χρονοθυρίδων (slots), η αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων αλλά και ο καλύτερος συντονισμός στην επίγεια εξυπηρέτηση και στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας ενώ αποφασίστηκε να υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα συνάντηση ώστε να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα, σε επιχειρησιακό επίπεδο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός.

Όπως ανέφερε ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) Χρήστος Τσίτουρας «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας διεξήχθη σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με θέμα την από κοινού συνεργασία για τον περιορισμό των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται διεθνώς το τελευταίο διάστημα.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και αναμένεται να ακολουθήσουν επιμέρους συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεών τους».

Πηγή: skai.gr

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