Περίπου τέσσερις μήνες έχουν απομείνει από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και οι πιέσεις από τους Δημοκρατικούς προς τον Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί αυξάνονται. Κανείς όμως δεν ξέρει ακριβώς ποια θα είναι η διαδικασία επιλογής ενός νέου υποψηφίου εάν τελικά παραιτηθεί. Πολλοί Δημοκρατικοί όμως λένε ότι οποιαδήποτε διαδικασία είναι πιο πιθανό από ποτέ να τερματιστεί πολύ πιο γρήγορα αν η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις βάλει για υποψήφια.

Οι ανεπίσημες συζητήσεις για το πώς θα διαδραματιζόταν ο αγώνας για την αντικατάσταση του Μπάιντεν μαίνονται εδώ και εβδομάδες παρασκηνιακά. Αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με τη διαδικασία είναι τόσο ασαφής που πολλοί Δημοκρατικοί - ακόμη και εκείνοι που ανησυχούν σοβαρά για τον Μπάιντεν- σταματούν σταδιακά να εναντιώνονται στην υποψηφιότητά του, δεδομένου ότι αυτό που θα ακολουθήσει θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο μπερδεμένο.

Οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Καμάλα θα μπορούσε κάπως να τονώσει τον ενθουσιασμό των Δημοκρατικών. Τα επιχειρήματα ότι θα ήταν πιο γρήγορη για να οργανώσει μια εκστρατεία αποκτούν μια πιο στέρεη βάση και οι ονειροπολήσεις της ότι μπορεί να επιτεθεί σθεναρά εναντίον του Τραμπ αρχίζουν να γίνονται πιο ρεαλιστικές.

Πολλοί σκοπίμως αποφεύγουν να μιλήσουν για το τι θα μπορούσε να γίνει σε ένα υποθετικό σενάριο αποχώρησης του Μπαίντεν από την προεδρική κούρσα αφού ο ίδιος δήλωσε πως σχεδιάζει την ερχόμενη εβδομάδα να επιστρέψει στην προεκλογική εκστρατεία μόλις αναρρώσει από τον Covid-19. Αλλά αν αυτό αλλάξει ξαφνικά, δήλωσαν στο CNN κορυφαίοι πολιτικοί και στελέχη των Δημοκρατικών, τότε θα μπορούν με βεβαιότητα να πουν ότι έχει έρθει το τέλος για τον Μπάιντεν.

Κάποιοι πιέζουν για μια γρήγορη και κλειστή διαδικασία πριν από το συνέδριο των Δημοκρατικών. Ωστόσο, ορισμένοι δεν το βρίσκουν και τόσο καλή ιδέα αφού επί της ουσίας κανείς δε ξέρει πως θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο μόλις 100 ημέρες πριν τις εκλογές και πολύ λιγότερες από την συγκέντρωση των Δημοκρατικών στο Σικάγο. Πάντως, οι υποστηρικτές της Καμάλα Χάρις πιστεύουν ότι με δυσκολία κάποιος δε θα την αποδεχτεί στη θέση του Μπάιντεν.

«Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ο αντιπρόεδρος. Κάνει δυναμική εκστρατεία κάτω από τον μανδύα και είναι ο φυσικός διάδοχος. Θα είναι σημαντικό στο σενάριο ότι ο πρόεδρος δεν είναι ο υποψήφιος που θα συσπειρωθούμε γύρω της αμέσως», είπε ένα μέλος της Δημοκρατικής Βουλής που ζήτησε να μην κατονομαστεί για να μην φαίνεται να υποτιμά τον πρόεδρο.

Πολλά Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου που ζήτησαν να φύγει ο Μπάιντεν αρνήθηκαν πάντως την περασμένη Παρασκευή να πουν αν θα ήθελαν την Χάρις για υποψήφια, όταν ρωτήθηκαν από το CNN.

Η πίεση θα είναι υψηλή για ενοποίηση μετά τις μάχες στο εσωτερικό του κόμματος και όποιος πάρει τη θέση του Μπαίντεν σίγουρα ρισκάρει τη φήμη του για να θέσει υποψηφιότητα για το 2028 αν έχανε τελικά σε αυτές.

«Νομίζω ότι οι Δημοκρατικοί στην πρώτη γραμμή γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τη δύναμη της σταθερότητας. Όταν επικρατεί χάος, αυτοί είναι που υφίστανται τις συνέπειες», είπε στο CNN ένας βοηθός ενός Δημοκρατικού σε μια από τις σημαντικές πολιτείες.

Δημοκρατικοί πολιτικοί και ανώτεροι βοηθοί σε όλη την εθνική πολιτική φοβούνται ότι η απελευθέρωση μιας ανοιχτής διαδικασίας στο συνέδριο θα προκαλούσε χάος, παρατείνοντας το δράμα στο κόμμα. Ακόμη και ορισμένα μέλη του κόμματος που όπως φαίνεται θα επανεκλεγούν σε βασικές περιφέρειες βλέπουν επίσης ελάχιστα θετικά στο να δοκιμάσει το κόμμα ένα νέο πρόσωπονα κονταροχτυπηθεί με τον Τραμπ στις εκλογές. Μάλιστα ακόμα κι αν υπήρχε κάποιος που θα ήθελε να τα βάλει με την Καμάλα Χάρις διακινδυνεύει το ίδιο του το πολιτικό μέλλον αν δεν τα καταφέρει να εκλεγεί.

«Ο εσωτερικός αγώνας μας σκοτώνει. Δεν υπάρχει άτομο το οποίο να μπορεί να βάλει την Καμάλα στην άκρη», είπε ένα μέλος των Δημοκρατικών στο CNN υπό τον όρο της ανωνυμίας του.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα εκείνοι μέσα στο κόμμα που συνεχίζουν να αντιπαθούν την Καμάλα Χάρις. Ο βουλευτής του Τέξας Vicente Gonzalez, ο οποίος είναι ξανά υποψήφιος είπε στο CNN ότι εξεπλάγη από το πόσο γρήγορα κινήθηκε η συζήτηση από τους ανθρώπους που έλεγαν μόλις πριν από λίγους μήνες ότι η Καμάλα Χάρις θα ήταν βαρίδι και ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί και να την αντικαταστήσει.

«Απλώς δεν καταλαβαίνω πώς πηγαίνουμε από αυτό στην ιδέα ότι αυτή θα έπρεπε να είναι επικεφαλής», είπε ο Γκονζάλες. «Δεν έχω τίποτα εναντίον της, αλλά τα γεγονότα είναι απλώς γεγονότα. Δεν άλλαξαν όλα, σωστά; Πώς φτάσαμε από αυτό σε αυτό;»

Πηγή: skai.gr

