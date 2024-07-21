Ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των αδικοχαμένων Κυπρίων τέλεσε σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Σημείο 0 της Νέας Υόρκης ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Όπως τόνισε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «συγκεντρωθήκαμε σήμερα, στη βαθιά οδυνηρή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, για να πούμε στον εαυτό μας και στον κόσμο ολόκληρο ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και ότι η Κύπρος θα είναι ξανά ολόκληρη».

We gathered at @StNicholasWTC on the profoundly painful anniversary of the Turkish invasion of Cyprus to say to ourselves and the world that we will never forget. Cyprus will be whole again. pic.twitter.com/KvTCqTf3cH — Elpidophoros (@Elpidophoros) July 21, 2024

Ανάλογα μνημόσυνα τελέστηκαν σήμερα το πρωί από τους ιερείς όλων των ελληνικών κοινοτήτων στην Αμερική κατόπιν παραινέσεως του αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, ο οποίος σε σχετική εγκύκλιό του για την 50ή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι «αξίζουν τις προσευχές μας οι αδελφοί μας, όπως και η Μεγαλόνησος αξίζει μια ειρηνική και δίκαιη λύση τώρα, καθώς 50 χρόνια είναι πάρα πολλά και οτιδήποτε λιγότερο είναι ανάξιο εκείνων που χάθηκαν για πάντα».

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής επισημαίνει ότι «η 50ή επέτειος της άδικης τουρκικής εισβολής στη Μεγαλόνησο αποτελεί ένα θλιβερό ορόσημο μιας πεντηκονταετούς πορείας, γεμάτης με θλίψη, αδικίες και άστοχες διπλωματικές ενέργειες από τους ισχυρούς της γης. Πολιτικά και στρατηγικά λάθη, αστοχίες και αδιαλλαξία έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που για πολλούς θεωρείται τετελεσμένη. Εμείς, εδώ και μισό αιώνα, προσευχόμαστε και εργαζόμαστε ακούραστα για την επανένωση της Κύπρου και για τη δικαιοσύνη, ώστε όλοι οι Κύπριοι αδερφοί μας να ζουν ειρηνικά και χωρίς εισβολείς. Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν, οι μεγάλες δυνάμεις αγνόησαν τα δεινά από τη χάραξη της πράσινης γραμμής, ενώ οι οικογένειες των αγνοουμένων ζητούν ακόμη τα λείψανα αγαπημένων χαμένων τους προσώπων».

«Πώς μπορούν οι ισχυροί της γης να μη βλέπουν τις καταστροφές και τις λεηλασίες της υπέροχης κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιερά κειμήλια και έργα τέχνης ακόμη εκποιούνται στις παγκόσμιες αγορές τέχνης, ενώ η καταστροφή των ιερών ναών και των μνημείων με απόλυτη έλλειψη σεβασμού από τους κατακτητές επαναφέρει στην ιστορική μας μνήμη βαρβαρικές πρακτικές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο», καταλήγει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.