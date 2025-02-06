Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει μια γενναία Ιρανή να γδύνεται και να πηδάει γυμνή πάνω σε ένα περιπολικό, διαμαρτυρόμενη για τις τιμωρητικές ποινές που επιβάλλονται στις γυναίκες που δεν φορούν χιτζάμπ.

Στις εικόνες που ανήρτησε αρχικά Ιρανός δημοσιογράφος και ακτιβιστής, φαίνεται η γυναίκα να φωνάζει στους ένοπλους αστυνομικούς από το καπό του περιπολικού που βρίσκεται στον πολυσύχναστο δρόμο της Μασχάντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν.

Ένας άνδρας αστυνομικός που κρατά αυτόματο όπλο βρίσκεται κοντά της και φαίνεται να αρνείται να αγγίξει γιατί είναι γυμνή, εξηγεί το Euronews. Η γυναίκα φωνάζει και κουνά οργισμένη τα χέρια της, πριν το βίντεο διακοπεί.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό είναι λιγοστές, με χρήστες του διαδικτύου να αναφέρουν πως η νέα γυναίκα διαμαρτυρόταν για τους όλο και πιο συντηρητικούς περιορισμούς του Ιράν όσον αφορά την ενδυμασία των γυναικών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει πολυάριθμες διαμαρτυρίες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Iranian woman’s naked protest shakes the Police!

This woman in Iran has completely stripped naked in front of security forces, climbing onto a police vehicle in protest.



The footage shows armed security forces trying to prevent bystanders and cars from gathering at the scene.… pic.twitter.com/8iySoklxKE — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 2, 2025

Το νομοθετικό σώμα του Ιράν ψήφισε τον Δεκέμβριο ένα αμφιλεγόμενο αυστηρό νέο νομοσχέδιο για την «αγνότητα και το χιτζάμπ», το οποίο προβλέπει αυστηρότερες ποινές και πρόστιμα για τις γυναίκες τα κορίτσια που εκθέτουν τα μαλλιά, τα χέρια και τα πόδια τους, αναφέρει η New York Post.

Το νομοσχέδιο τέθηκε τελικά σε αναμονή αφού προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή από ομάδες ακτιβιστών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία κατηγόρησε το Ιράν ότι «επιδιώκει να εδραιώσει το ήδη ασφυκτικό σύστημα καταστολής».

Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι γυναίκες που αψηφούν τους κανόνες θα αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης έως και 15 έτη, σύμφωνα με το BBC. Επίσης, το Ιράν μέσω νόμου αναγκάζει και τις επιχειρήσεις να καταγγέλλουν στις Αρχές τις γυναίκες που παραβιάζουν τους κανόνες.

Το κύμα αγανάκτησης των γυναικών του Ιράν γιγαντώνεται. Τον Νοέμβριο έγινε viral ένα βίντεο που έδειχνε μια νεαρή φοιτήτρια να περιφέρεται στο προαύλιο του Πανεπιστημίου Αζάντ της Τεχεράνης φορώντας μόνο τα εσώρουχά της, πριν συλληφθεί βίαια. Η φοιτήτρια διαμαρτυρόταν για τις δυνάμεις ασφαλείας που της είχαν σκίσει τα ρούχα νωρίτερα, επειδή δεν φορούσε μαντίλα.

Οι κατασταλτικοί νόμοι του Ιράν σχετικά με το ντύσιμο των γυναικών αποτελούν σημείο διαμάχης με το ισλαμικό καθεστώς από την ιρανική επανάσταση του 1979.

Η αγανάκτηση κορυφώθηκε βίαια το 2022, όταν η Μάχσα Αμίνι πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών. Ο χαμός της προκάλεσε εθνικές διαδηλώσεις στις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν περισσότερους από 550 ανθρώπους και συνέλαβαν χιλιάδες ακόμα.

Πηγή: skai.gr

