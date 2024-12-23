Εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους 7 Τούρκοι δημοσιογράφοι, συνελήφθησαν κατ’ εντολή δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, διότι πήραν μέρος σε διαδήλωση για δυο Τούρκους δημοσιογράφους κουρδικής καταγωγής οι οποίοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό «τουρκικού drone» στη βόρεια Συρία.

«Επτά δημοσιογράφοι οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση χθες (σ.σ. προχθές Σάββατο) ενώ προσπαθούσαν να κάνουν δημόσια δήλωση για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν —τον Ναζίμ Νταστάν και την Τζιχάν Μπιλγκίν—, στην πλατεία Σισάνε, στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθησαν για τρομοκρατική προπαγάνδα (κατόπιν εντολής) από ποινικό δικαστήριο», ανέφερε μέσω X η MLSA, τουρκική ΜΚΟ υπεράσπισης των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

Τουλάχιστον 59 άνθρωποι προσήχθησαν προχθές Σάββατο, τέθηκαν υπό κράτηση από την τουρκική αστυνομία, που απαγόρευσε τη διαδήλωση για τους δυο δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους στη Συρία.

Από αυτούς, 50 άνθρωποι αφέθηκαν ελεύθεροι προχθές Σάββατο και χθες Κυριακή, ενώ εννέα μετήχθησαν ενώπιον δικαστηρίου, που αποφάσισε να συλληφθούν.

Ο Ναζίμ Νταστάν, 32 ετών, κι η Τζιχάν Μπιλγκίν, 29 ετών, που εργάζονταν για κουρδικά ΜΜΕ, σκοτώθηκαν την Πέμπτη κοντά στο φράγμα της Τεσρίν, περίπου εκατό χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπιού, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν καταστράφηκε από έκρηξη, σύμφωνα με την ένωση τούρκων δημοσιογράφων Dicle-Firat.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου, η Άγκυρα υποστηρίζει επίθεση ένοπλων οργανώσεων εναντίον των κουρδικών παρατάξεων που ελέγχουν αυτή την περιοχή της βόρειας Συρίας.

Οι δυο δημοσιογράφοι «κάλυπταν τις εξελίξεις στην περιοχή» όταν «τουρκικό drone (...) τους στοχοποίησε απευθείας, προκαλώντας τον θάνατό τους», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Η έκρηξη προκλήθηκε από πλήγμα τουρκικού drone, ανέφεραν επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Μεσοποταμία, που πρόσκειται στους Κούρδους, και το πρακτορείο ειδήσεων Hawar των Κούρδων της Συρίας, που μετέδωσε φωτογραφία στην οποία εικονίζονται νέα με φωτογραφική μηχανή και νέος που ποζάρει πλάι σε κάμερα πάνω σε τρίποδο.

Το συνδικάτο των τούρκων δημοσιογράφων καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας πως οι δυο ρεπόρτερ «φαίνεται πως στοχοποιήθηκαν από τουρκικό drone».

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), ο de facto στρατός της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στην περιοχή, κατηγορούν οργανώσεις υποστηριζόμενες από την Άγκυρα πως ετοιμάζονται να εξαπολύσουν έφοδο στην πόλη Κομπάνι.

Η Τουρκία, που πέρα από τις φιλοτουρκικές ένοπλες οργανώσεις έχει ανεπτυγμένους 16.000-18.000 στρατιωτικούς στο συριακό έδαφος, σύμφωνα με τούρκο αξιωματούχο, λέει πως ο στρατός της είναι έτοιμος να αρχίσει επιχείρηση «ανατολικά του Ευφράτη» αν οι Κούρδοι μαχητές στη βόρεια Συρία δεν «καταθέσουν» τα όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

