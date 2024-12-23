Συρία: Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Ιορδανίας με τον Αχμέντ αλ Σάρα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι εξέφρασε τη Δευτέρα την υποστήριξη της χώρας του στην ανοικοδόμηση της Συρίας στη συνάντηση που είχε με τον νέο ηγέτη της χώρα Αχμέντ αλ Σάρα.

Είναι το πρώτο ταξίδι στη Συρία από ανώτερο Ιορδανό αξιωματούχο μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, με τις φωτογραφίες που διανέμονται από το ιορδανικό υπουργείο Εξωτερικών και δείχνουν τον Σαφάντι και τον Σάρα να δίνουν τα χέρια.

Το επίσημο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka της Ιορδανίας αναφέρει ότι ο Σαφάντι συζήτησε τρόπους συνεργασίας με τις νέες αρχές, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, της διαχείρισης των συνόρων, της βοήθειας και των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της ασφάλειας.

Ο Σαφάντι εξέφρασε την υποστήριξή του για «μια κυβέρνηση που εκπροσωπεί όλα τα φάσματα στη Συρία», καθώς και για «τη σύνταξη ενός νέου συντάγματος», σύμφωνα με τον ιστότοπο Al-Mamlaka.

«Συμφωνούμε να υποστηρίξουμε τον συριακό λαό στην ανοικοδόμηση του κράτους του», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι «οι αραβικές χώρες συμφωνούν να στηρίξουν τη Συρία σε αυτό το στάδιο χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση».

Και σε αυτή τη συνάντηση ο Αχμέντ αλ Σάρα επέλεξε να φορέσει κοστούμι και μια πράσινη γραβάτα, αφήνοντας πίσω του τη χακί στολή και τα τουρμπάνια.

Πηγή: skai.gr

