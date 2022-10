Η Γερμανία επιτρέπει να ακουστεί από μιναρέ το κάλεσμα του μουεζίνη για προσευχή - Αύριο για πρώτη φορά στην Κολωνία

Το κεντρικό τζαμί της Κολωνίας, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Γερμανίας, θα μεταδώσει για πρώτη φορά από αύριο, Παρασκευή, το κάλεσμα του μουεζίνη για προσευχή.

Το κάλεσμα του μουεζίνη θα ηχεί για πέντε λεπτά από τις 12:00 ως τις 15:00 βάσει της θέσης του ήλιου από το τζαμί Ditib, που βρίσκεται στη συνοικία Έρενφελντ.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που τίθεται σε εφαρμογή μαζί με την πόλη της Κολωνίας και επιβάλλει στις θρησκευτικές αρχές να ενημερώνουν τους κατοίκους αλλά να περιορίζουν την ένταση του ήχου του καλέσματος, που δεν θα πρέπει να ακούγεται παρά μόνο στην περίμετρο κοντά στο τζαμί.

First call to #prayer in #Germany’s Cologne province will be heard on Oct. 14. The municipality in #Cologne has launched a project to allow Friday prayers for two years after which the DITIB applied for permission for its central mosque. #Muslim #Adhan https://t.co/LbjADzhqo7 pic.twitter.com/WrxnRX8qBe