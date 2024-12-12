Η Γερμανία ενέκρινε κατά το τρέχον έτος τις μεγαλύτερες από το 2006 εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία, έπειτα από χρόνια «περιοριστικής» πολιτικής, λόγω της κριτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διεθνή συμπεριφορά της χώρας. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς έκανε μάλιστα λόγο για «αυτονόητες» παραδόσεις εξοπλιστικών συστημάτων «σε ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, τα οποία περιλαμβάνονται σε απάντηση ερώτησης της βουλευτού της «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) Σεβίμ Νταγκντελέν η οποία δημοσιεύεται από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει κατά το τρέχον έτος ήδη εγκρίνει εξαγωγές όπλων ύψους 230,8 εκατομμυρίων ευρώ για την Τουρκία, τις μεγαλύτερες από το 2006, όταν το ύψος των εξαγωγών ανήλθε σε 151,1 εκατομμύρια.

Επί χρόνια οι εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες στη Γερμανία, καθώς ασκείτο έντονη κριτική τόσο για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και για την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας. Μετά την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία το 2016, η έγκριση αδειών εξαγωγής εξοπλιστικών συστημάτων περιορίστηκε σημαντικά και τα τελευταία χρόνια η αξία τους έφθανε σε χαμηλό διψήφιο, ακόμη και μονοψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση διακήρυσσε πάντα ότι στο θέμα της παράδοσης αμυντικών συστημάτων ασκεί «ιδιαίτερα περιοριστική πολιτική», εξετάζοντας διάφορες παραμέτρους, όπως η λειτουργία του κράτους δικαίου και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τους τελευταίους μήνες ωστόσο διαπιστώνεται αλλαγή στάσης εκ μέρους του Βερολίνου. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ανακοίνωσε την έγκριση «μεγαλύτερης κλίμακας» παράδοσης παραγγελίας για τορπίλες, κατευθυνόμενους πυραύλους και εξαρτήματα για υποβρύχια. Αμέσως μετά, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι «η Τουρκία είναι κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και γι' αυτό λαμβάνουμε πάντα αποφάσεις για συγκεκριμένες παραδόσεις. Αυτό είναι αυτονόητο». Ο κ. Σολτς εμφανίστηκε μάλιστα ανοιχτός και στο ενδεχόμενο να παραδοθούν στην Τουρκία και μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, στην παραγωγή των οποίων συμμετέχει και η Γερμανία. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές συνομιλίες μεταξύ της Τουρκίας και της συμπαραγωγού Βρετανίας.

Τον Οκτώβριο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους είχαν εγκριθεί 69 άδειες, αξίας 103 εκατομμυρίων. Σε επιστολή του προς τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών της Bundestag ο Χάμπεκ ενημέρωσε ότι το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας είχε επιτρέψει την εξαγωγή 28 τορπιλών Seahake, συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ και ανταλλακτικών από τις εταιρίες Thyssenkrupp Marine Systems και Atlas Elektronik και 101 κατευθυνόμενων πυραύλων από την εταιρία MBDA.

Μετά την δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων από την κυβέρνηση, η βουλευτής της BSW Σεβίμ Νταγκντελέν επέκρινε εκ νέου τις «ακραίες» εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία. «Λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Άγκυρας εναντίον των γειτόνων της, του Ιράκ και της Συρίας, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, οι ακραίες εξαγωγές όπλων από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Πράσινους αποτελεί μοιραίο μήνυμα», δήλωσε η κυρία Νταγκντελέν στο dpa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

