Να κλείσουν τις διαβόητες φυλακές του Άσαντ, στη Συρία οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανθρώπινα σφαγεία, υπόσχονται τώρα οι δυνάμεις των συριακών ανταρτών.

Οι σκληρές φυλακές που διηύθυνε ο ανατραπείς πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ έχουν προκαλέσει σάλο για τα απάνθρωπα βασανιστήρια των φυλακισμένων του καθεστώτος.

Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, Σύροι σπεύδουν στις φυλακές να βρουν δικούς τους ανθρώπους. AP Photo

Μάλιστα ο ηγέτης των ανταρτών Μοχάμεντ Αλ Γκολάνι σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δήλωσε θα διαλύσει τις δυνάμεις ασφαλείας να κυνηγήσει όσους εμπλέκονται στη δολοφονία ή στα βασανιστήρια κρατουμένων.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του BBC επικαλούμενο στοιχεία του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 60.000 άνθρωποι βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν στις φυλακές του Άσαντ.

Η φυλακές στη Σαϊντνάγια/ AP Photo

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Γκολάνι είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα χάρης σε όσους συμμετείχαν στα βασανιστήρια ή τη δολοφονία κρατουμένων.

«Θα τους καταδιώξουμε στη Συρία και ζητάμε από τις χώρες να παραδώσουν αυτούς που διέφυγαν για να μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη», είπε και πρόσθεσε ότι η ομάδα του συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για να εντοπίσει πιθανές τοποθεσίες που υπάρχουν χημικά όπλα.

Ανησυχία για τα χημικά του Άσαντ

Δεν είναι γνωστό πόσα χημικά όπλα διαθέτει η Συρία, αλλά πιστεύεται ότι ο Άσαντ διατηρούσε αποθέματα.

Σε μια έκθεση του 2022, η Ένωση Κρατούμενων και Αγνοουμένων στη Φυλακή Σαϊντνάγια (ADMSP) με έδρα την Τουρκία είπε ότι η Σαϊντνάγια «ουσιαστικά έγινε στρατόπεδο θανάτου» μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 2011.

Όταν ρωτήθηκε για την έκθεση του Reuters, η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Sabrina Singh είπε ότι οι ΗΠΑ εστιάζουν «αυτά τα χημικά όπλα να μην πέσουν σε λάθος χέρια».

Μεταξύ 2013 και 2018, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέγραψε τουλάχιστον 85 επιθέσεις με χημικά όπλα στη Συρία, κατηγορώντας την ανατρεπόμενη κυβέρνηση ότι είναι υπεύθυνη για τις περισσότερες από αυτές.

Η κυβέρνηση του Άσαντ αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε χημικά όπλα.

Η Συρία υπέγραψε το Πιστοποιητικό Χημικών Όπλων του ΟΑΧΟ το 2013, έναν μήνα μετά την επίθεση με χημικά όπλα στα προάστια της Δαμασκού που άφησε πίσω του περισσότερους από 1.400 νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

