Πέθανε, σε ηλικία μόλις 37 ετών ο Ισπανός ηθοποιός José de la Torre, γνωστός από την συμμετοχή του στη σειρά του Netflix «Toy Boy».

Σύμφωνα με το Page Six, ο ηθοποιός έδινε πολύμηνη μάχη με μια «μυστηριώδη» ασθένεια και η κηδεία του τελέστηκε στις 6 Δεκεμβρίου στο Montilla της Ισπανίας. Η θλιβερή είδηση κυκλοφόρησε ωστόσο τις τελευταίες ώρες.

Ο José de la Torre είχε αποκαλύψει πως είχε διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια τον Ιούνιο. Αργότερα τον ίδιο μήνα, άρχισε να λαμβάνει θεραπεία για την άγνωστη ασθένεια και απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για να επικεντρωθεί στην υγεία του.

Ο De la Torre πρωταγωνίστησε στη σειρά του Netflix «Toy Boy», η οποία είχε διάρκεια δύο, σεζόν από το 2019 έως το 2021. Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Amar es para siempre» και «Vis a Vis».

