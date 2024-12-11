Γερμανία: Τιμές-φωτιά στις Χριστουγεννιάτικες Αγορές

Ο πληθωρισμός σε τρόφιμα και ποτά επιμένει και δεν θα μπορούσε να μην επηρεάζει ακόμα και τις Χριστουγεννιάτικες Αγορές. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιμές στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με τις εποχές προ πανδημίας. Και μάλιστα -ειδικά στα τρόφιμα- οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, παρά τη θεωρητική υποχώρηση του πληθωρισμού κοντά στο πεδίο του 2%.



Οι ίδιοι οι εκθέτες στις Χριστουγεννιάτικες Αγορές παραδέχονται ότι «υπάρχει πρόβλημα». Όπως λέει ο Μίχαελ Ρόντεν, πρόεδρος των εκθετών στο Βερολίνο, «αυξάνεται το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών, το διοικητικό κόστος, όλα είναι πιο ακριβά. Όταν εισάγεις αγαθά από το εξωτερικό, πάλι πληρώνεις περισσότερα. Κι έτσι οι τιμές ανεβαίνουν, σε όλα τα επίπεδα. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό, διαφορετικά κανείς δεν θα μπορεί πλέον να διοργανώσει μία τόσο όμορφη χριστουγεννιάτικη αγορά».

«Δεν μπορεί, κάτι θα αγοράσεις…»Πολλούς και διαφορετικούς λόγους παραθέτουν οι ειδικοί για την άνοδο των τιμών: υψηλότερη ζήτηση για τρόφιμα παγκοσμίως λόγω αύξησης του πληθυσμού, αύξηση του κόστους παραγωγής, ενεργειακή κρίση, ξηρασία και άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γεωπολιτικές εντάσεις, φαινόμενα κερδοσκοπίας. Βέβαια κάποια «κύματα αυξήσεων» έρχονται και (ελπίζουμε ότι) παρέρχονται, όπως έγινε το 2022 με τα σιτηρά ή όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες με τον καφέ.Τί σημαίνουν όλα αυτά για τις Χριστουγεννιάτικες Αγορές; «Οι τιμές είναι πολύ ανεβασμένες» λέει ο Φραντσέσκο από τη Σικελία, που επισκέπτεται για πολλοστή φορά το χριστουγεννιάτικο Βερολίνο. «Υπολογίζω ότι είναι 15-20% πιο πάνω από πέρυσι, είναι δύσκολο να αγοράσεις οτιδήποτε. Επτά ευρώ στοιχίζει μία ζεστή σοκολάτα. Είναι πολλά χρήματα, μιλάμε για μία απλή σοκολάτα. Οπότε είναι δύσκολο, ιδιαίτερα όταν έχεις οικογένεια…».Η Ρεγκίνε, μία Βερολινέζα μέσης ηλικίας, προβληματίζεται από τις υψηλές τιμές, αλλά τελικά ενδίδει στον πειρασμό της κατανάλωσης. «Όλα είναι πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι, φαίνεται αυτό όταν κάνεις μια βόλτα», λέει. «Από την άλλη πλευρά, είναι τόσο ωραία η ατμόσφαιρα στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, που απολαμβάνεις τα ψώνια σου. Τελικά, δεν μπορεί, θα πάρεις ένα-δυο πράγματα…».«Αλμυρό» το GlühweinΠεριζήτητο στις Χριστουγεννιάτικες Αγορές παραμένει το περίφημο «Glühwein» (mulled wine, vin chaud). Πρόκειται για ένα ημίγλυκο ζεστό κρασί με μπαχαρικά, που όχι μόνο «ευφραίνει καρδίαν», αλλά και ζεσταίνει όπως πρέπει και όπως είναι άλλωστε απαραίτητο σε θερμοκρασίες γύρω στους μηδέν βαθμούς. Αυτή τη χρονιά το πιο ακριβό Glühwein καταγράφεται στο Μόναχο, όπου μία κούπα φτάνει αισίως τα επτά ευρώ. Πέντε ευρώ είναι η μέση τιμή στο Αμβούργο, το Βερολίνο ή την Κολωνία. Πιο χαμηλές τιμές περιμένουν τους επισκέπτες σε μικρότερες, επαρχιακές πόλεις της Γερμανίας.Για όσους επιδιώκουν το μέγιστο δυνατό όφελος με το ελάχιστο δυνατό κόστος, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά στον ποταμό Σπρέε, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας προσφέρει ένα «all you can eat (and drink)». Με γενική είσοδο 29,90 ευρώ μέσα στην εβδομάδα και 45,90 ευρώ τα Σαββατοκύριακα ο επισκέπτης μπορεί να παραγγείλει χριστουγεννιάτικες σπεσιαλιτέ και Glühwein μέχρι …τελικής πτώσεως. Το 90% των διαθέσιμων εισιτηρίων για τα Χριστούγεννα έχει ήδη προπωληθεί.(Reuters, N-TV)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.