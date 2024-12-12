Η Φινλανδία μπλόκαρε δύο πωλήσεις ακινήτων σε Ρώσους αγοραστές

Η Φινλανδία μπλόκαρε δύο αγορές ακινήτων από Ρώσους αγοραστές, στην πιο πρόσφατη κίνηση για να αποτρέψει τέτοιου είδους συμφωνίες να μετατραπούν σε απειλή για την εθνική της ασφάλεια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η απόφαση του υπουργού Άμυνας Antti Hakkanen που ανακοινώθηκε την Πέμπτη έρχεται μόλις λίγους μήνες αφότου η Φινλανδία μπλόκαρε έξι αγορές ακινήτων από ξένους αγοραστές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Έχει επίσης παρέμβει σε μια σειρά άλλων παρόμοιων συμφωνιών τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι μπλοκαρισμένες πωλήσεις αφορούσαν ένα ακίνητο στο Parainen και πέντε στο Kokemaki, αμφότερα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η Φινλανδία - μέλος του ΝΑΤΟ - επεξεργάζεται επίσης την πλήρη απαγόρευση των αγορών ακινήτων από Ρώσους, σε απάντηση στις ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με την πώληση ακινήτων κοντά σε κρίσιμες υποδομές. Ένα νομοσχέδιο ετοιμάστηκε τον Σεπτέμβριο και ενδέχεται να παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

