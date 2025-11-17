Βέλγιο: Συμφωνία για την απόκτηση αμυντικών drones λετονικής κατασκευής

Το Βέλγιο θα προμηθευτεί αμυντικά drones από λετονική εταιρεία, με στόχο την αναχαίτιση «εχθρικών» μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα τελευταία περιστατικά παραβιάσεων του βελγικού εναέριου χώρου από drones είχαν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών βάσεων.

Ο Βέλγος υπουργός Άμυνας, Τέο Φράνκεν, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία στη Ρίγα με την εταιρεία Origin Robotics για την προμήθεια αμυντικών drones. Ο ίδιος κοινοποίησε μέσω X φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να επιθεωρεί ένα τέτοιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος ενός σχεδίου, συνολικής αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, για την καταπολέμηση drones. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε ο ακριβής αριθμός των συστημάτων που θα παραδοθούν από την Origin Robotics.

Το βελγικό υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να επενδύσει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αντιμετώπισης απειλών από drones. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει επίσης προηγμένα συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Πηγή: skai.gr

