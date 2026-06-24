Η Gen Z της Αλβανίας αμφισβητεί τον Έντι Ράμα στο δικό του επικοινωνιακό παιχνίδι

Ένα κύμα νεανικών διαμαρτυριών, που αξιοποιεί τα memes και την τεχνητή νοημοσύνη ως πολιτικά εργαλεία, απειλεί να κλονίσει την κυριαρχία του επί 13 χρόνια πρωθυπουργού της Αλβανίας, μετατρέποντας μια τοπική περιβαλλοντική διαμάχη σε ευρύτερη εξέγερση κατά του πολιτικού κατεστημένου της γειτονικής χώρας.

Η πολιορκούμενη κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα (Edi Rama), βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της σύνδεσής του με επιχειρηματικά σχέδια της οικογένειας Τραμπ (Donald Trump). Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση για τον Ράμα φαίνεται να προέρχεται από μια νέα γενιά πολιτών που αμφισβητεί συνολικά τον τρόπο διακυβέρνησής του.

Ο 61χρονος πρωθυπουργός θεωρείται ένας από τους πιο επικοινωνιακά και αισθητικά προσανατολισμένους ηγέτες παγκοσμίως. Από τα αθλητικά παπούτσια που φορά σε συνόδους του NATO έως τις χιουμοριστικές εμφανίσεις του σε διεθνή φόρουμ, ο Ράμα είχε χτίσει τη φήμη ενός πολιτικού που ξέρει να τραβά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και να μετατρέπει την εικόνα του σε πολιτική ισχύ.

Ίσως γι’ αυτό η μεγαλύτερη απειλή για την 13ετή παραμονή του στην εξουσία προέρχεται σήμερα από μια γενιά νέων που χρησιμοποιεί ως όπλα τα memes και το περιεχόμενο που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, υπονομεύοντας τη δημόσια εικόνα του και παρουσιάζοντάς τον ως εκπρόσωπο μιας ξεπερασμένης πολιτικής εποχής.

Καλλιτέχνης και ζωγράφος στο επάγγελμα, ο Ράμα αναδείχθηκε πολιτικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ως δήμαρχος των Τιράνων. Καλλιέργησε την εικόνα του «αντισυμβατικού πολιτικού», εμφανιζόμενος μπροστά στις κάμερες να επιπλήττει δημόσιους υπαλλήλους και να μεταμορφώνει τις γκρίζες προσόψεις της μετακομμουνιστικής πόλης με έντονα χρώματα και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις.

Ως πρωθυπουργός, συνέχισε τη στρατηγική της αισθητικής αναμόρφωσης, επεκτείνοντάς την τόσο στα Τίρανα όσο και στις ακτές της Αδριατικής και του Ιονίου. Νέοι ουρανοξύστες, πολυτελή θέρετρα και αναβαθμισμένοι δημόσιοι χώροι συνέβαλαν στη μετατροπή της Αλβανίας από μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Οι νέοι της χώρας, ωστόσο, δεν συμμερίστηκαν τον ίδιο ενθουσιασμό. Μέχρι πρόσφατα, η δυσαρέσκειά τους εκφραζόταν κυρίως μέσω της μετανάστευσης. Η κατάσταση άλλαξε όταν ένα περιστατικό στο παραθαλάσσιο χωριό Ζβέρνετς (Zvernec) πυροδότησε τη συσσωρευμένη οργή τους.

Στο Ζβέρνετς, κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν για την περίφραξη δημόσιας παραλίας σε προστατευόμενη φυσική περιοχή, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner), επενδυτικά κεφάλαια από το Κατάρ και τοπικούς επιχειρηματίες. Όταν δύο ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή στην άμμο μπροστά σε αστυνομικούς που δεν αντέδρασαν, η κατακραυγή υπήρξε άμεση.

Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα στα Τίρανα και σύντομα εξελίχθηκαν σε καθημερινές διαδηλώσεις. Σύμβολό τους έγινε το φλαμίνγκο, είδος που ζει στην περιοχή και θεωρείται ότι απειλείται από τα σχέδια ανάπτυξης. Οι συγκεντρώσεις συνδυάζουν οργή και γιορτινή διάθεση, με το χιούμορ και τα διαδικτυακά memes να λειτουργούν ως εργαλεία πολιτικής συσπείρωσης.

Παρά τη διεθνή προβολή του ζητήματος λόγω της εμπλοκής του Κούσνερ, οι διαδηλωτές τονίζουν ότι τα αιτήματά τους αφορούν πρωτίστως την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Φιλελεύθεροι, εθνικιστές, περιβαλλοντιστές, αριστεροί, influencers και άλλες κοινωνικές ομάδες διαδηλώνουν μαζί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πολιτική και οικονομική ελίτ της χώρας – συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης – εκμεταλλεύεται τη δημόσια περιουσία προς ίδιον όφελος μέσω αδιαφανών συμφωνιών.

Ο Ράμα υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στον πολυτελή τουρισμό αποτελούν το μέλλον της αλβανικής οικονομίας. Οι διαδηλωτές αντιτείνουν ότι το μοντέλο αυτό ωφελεί κυρίως όσους έχουν πολιτικές διασυνδέσεις, ενώ καθιστά ολοένα πιο δύσκολη την πρόσβαση των απλών πολιτών ακόμη και σε οικονομικές διακοπές στις ίδιες τους τις ακτές.

Παράλληλα, η δυσαρέσκεια τροφοδοτείται από υποθέσεις διαφθοράς. Η άρνηση του πρωθυπουργού να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες, θεωρείται από πολλούς εμπόδιο στις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε μέχρι πρότινος υποστηρίξει η ίδια η κυβέρνηση.

Παρότι η ιστορία δείχνει ότι οι κινητοποιήσεις της Gen Z δεν οδηγούν πάντα σε άμεσες πολιτικές αλλαγές και οι επόμενες εκλογές στην Αλβανία απέχουν ακόμη αρκετά χρόνια, οι διαδηλώσεις έχουν ήδη πετύχει κάτι σημαντικό: έχουν πλήξει την εικόνα του Ράμα ως πολιτικού που μπορεί πάντοτε να ελέγχει το δημόσιο αφήγημα.

Οι προσπάθειές του να χλευάσει τους διαδηλωτές ως «influencers εκτός πραγματικότητας», ή να οικειοποιηθεί το σύμβολό τους φορώντας μπλουζάκι με φλαμίνγκο δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά στη μακρά πολιτική του πορεία, ο Αλβανός πρωθυπουργός φαίνεται να δυσκολεύεται να επιβάλει τον τελευταίο λόγο στη δημόσια συζήτηση, και αυτό ίσως αποδειχθεί πολιτικά κοστοβόρο στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

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