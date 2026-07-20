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Προειδοποίηση Χούθι σε σαουδαραβικά πλοία: «Θα αποτελέσουν στόχο» αν παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό - Ηχητικό

 Κάθε σαουδαραβικό πλοίο που θα προσεγγίσει λιμάνι στη Σαουδική Αραβία θα θεωρείται νόμιμος στόχος για επίθεση των Χούθι», αναφέρεται στο μήνυμα

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Χούθι

Οι Χούθι ανεβάζουν την πίεση στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, καλώντας μέσω VHF τα πλοία με προορισμό τη Σαουδική Αραβία να επιστρέψουν και προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτική επέμβαση.

«Σύμφωνα με την απόφαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, με ημερομηνία 20 Ιουλίου 2026, τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση της ναυσιπλοΐας για τα σαουδαραβικά πλοία, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού που υφίσταται ο λαός της Υεμένης. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που ανήκουν στον σαουδαραβικό εχθρό να συνεχίσουν τη διέλευσή τους μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, τα πλοία αυτά θα αποτελέσουν στόχο μας. Τέλος» αναφέρεται στο μήνυμα.

Οι Χούθι, η υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση της Υεμένης, ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν αποκλεισμό στα πλοία της Σαουδικής Αραβίας που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και εντείνοντας τις πιέσεις στις ήδη ευμετάβλητες διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η ανακοίνωση έγινε σε μια στιγμή κατά την οποία η περιοχή παρακολουθεί με αγωνία εάν η ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Οι δύο χώρες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις τη Δευτέρα, με το Ιράν να στοχεύει χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, παρά τις προσπάθειες μεσολαβητών να αποκλιμακώσουν την ένταση.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Σαουδική Αραβία Χούθι
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