Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στη Σίνδο

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση γύρω στις 6 το απόγευμα στη δημοτική ενότητα Εχεδώρου στη Σίδνο του δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Εγνατία Οδό.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Δέλτα.
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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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