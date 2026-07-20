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Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στη Σίνδο – Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

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Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στη Σίνδο

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση γύρω στις 6 το απόγευμα στη δημοτική ενότητα Εχεδώρου στη Σίδνο του δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Εγνατία Οδό.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Δέλτα.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θεσσαλονίκη Σίνδος Φωτιά
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