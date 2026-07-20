Φωτιά στην περιοχή Πέτρα Λάρισας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 20 Ιουλίου 2026, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πέτρα του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης Ε ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν μέρος και υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Πηγή: skai.gr

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