Ράμα: Δεν είμαι ο Νονός - Το Ιράν και άλλοι ξένοι παράγοντες πίσω από τις διαδηλώσεις

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, απέρριψε τις κατηγορίες περί διαφθοράς που διατυπώνονται σε βάρος του με αφορμή το επενδυτικό σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ στη νότια Αλβανία, υποστηρίζοντας ότι όσοι τον κατηγορούν οφείλουν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι λειτουργεί ως «Νονός» ενός συστήματος διαπλοκής.

«Κάποιοι λένε ότι εγώ είμαι ο επικεφαλής όλων αυτών. Τους λέω "άντε γ..." . Τόσο απλά», δήλωσε ο Ράμα στους Financial Times. «Δεν είναι δική μου δουλειά να αποδείξω ότι δεν είμαι ο Νονός. Είναι δική τους να αποδείξουν ότι είμαι ο Νονός», είπε.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επέμεινε ότι η επένδυση είναι απολύτως νόμιμη και δεν συνδέεται με τις έρευνες των εισαγγελικών αρχών για επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των επενδυτών και των προσώπων που ερευνώνται.

Σημειώνεται ότι οι αλβανικές αρχές έχουν εκδώσει εντάλματα σύλληψης για περισσότερους από δώδεκα επιχειρηματίες με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και πρόσωπο που είχε στο παρελθόν στην κατοχή του γη στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η επένδυση των Κούσνερ και Τραμπ.

Αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος, ο Ράμα παραδέχθηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. Πρόσθεσε ότι η χώρα είναι σήμερα λιγότερο διεφθαρμένη σε σχέση με το παρελθόν και ότι οι αρχές δρουν πιο αποτελεσματικά κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι η αυξημένη δραστηριότητα των εισαγγελικών αρχών έχει ενισχύσει την εικόνα μιας χώρας που αντιμετωπίζει εκτεταμένη διαφθορά, ενώ κατά την άποψή του συμβαίνει το αντίθετο: οι θεσμοί λειτουργούν πιο ενεργά από ποτέ και οι έρευνες αποδεικνύουν την προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς.

Παράλληλα, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι οι διαδηλώσεις υποκινήθηκαν από αντιπάλους του Αμερικανού προέδρου, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να τερματιστεί αυτό το έργο επειδή συνδέεται με τον Τραμπ», είπε. «Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ Κούσνερ, κανείς δεν θα έδινε δεκάρα ούτε για τα φλαμίνγκο, ούτε για την Αλβανία, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Όλος αυτός ο έλεγχος και η κριτική προέρχονται από το μίσος προς τον Τραμπ.»

Ο Ράμα δήλωσε επίσης βέβαιος ότι τα σχέδια για την παράκτια τουριστική ανάπτυξη θα προχωρήσουν παρά τις διαμαρτυρίες.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του στο Bloomberg, ο Ράμα διαμήνυσε ότι «ούτε μια θορυβώδης μειοψηφία, στην οποία έχουν προσχωρήσει όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ούτε ένα κύμα ψηφιακά ενισχυμένης αγανάκτησης που τροφοδοτείται από τη διεθνή εμμονή με το όνομα Τραμπ, το οποίο συνδέεται με αυτό που θεωρώ μια εξαιρετική ευκαιρία για την Αλβανία (και ενισχύεται περαιτέρω από την παρέμβαση κακόβουλων ξένων παραγόντων), θα μας αποτρέψουν από την υλοποίηση του οράματος "Αλβανία 2030"».

Μάλιστα ο ίδιος υποστήριξε ότι ο χρόνος θα δείξει πως «το Ιράν δεν είναι ο μόνος εμπλεκόμενος παράγοντας».

Η Αλβανία φιλοξενεί περίπου 3.000 μέλη της εξόριστης ιρανικής αντιπολιτευτικής οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (MEK). Πέρυσι, Ιρανοί χάκερ είχαν εξαπολύσει κυβερνοεπιθέσεις κατά δημοτικών υπηρεσιών της χώρας.

«Το κριτήριό μας είναι σαφές: νομιμότητα, επιστήμη, διαφάνεια και οι ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις - όχι η υστερία», ανέφερε ο Αλβανός πρωθυπουργός. «Ανοίγουμε τη χώρα, προστατεύουμε τον φυσικό της πλούτο, προσελκύουμε σοβαρές επενδύσεις και προχωρούμε σταθερά προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».









Πηγή: skai.gr

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